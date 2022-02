DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

In de nacht van donderdag op vrijdag is van de kapel en de kerk aan de Kirchstraße in Heede 20 meter koperen regenpijp gestolen. De schade wordt op 2.000 euro geschat.

Börger

Bij een ongeval op de Neubörger Straße in Börger zijn gisteravond om negen uur twee personen gewond geraakt. Daar schatte een 26 jarige bestuurder van een Audi de afstand tot een voor hem rijdende tractor verkeerd in. Hij reed frontaal achter op het landbouwvoertuig. De auto kwam in de berm tot stilstand. De bestuurder werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De tractorchauffeur liep lichte verwondingen op. De schade wordt op 30.000 euro geschat.

Vannacht is aan de Waldstraße in Börger een sigarettenautomaat opengebroken. De volledige inhoud werd gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Rastdorf

Gisteravond is bij een ongeval op de Nordstraße in Rastdorf een 25 jarige bestuurder van een VW zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kwam om half elf door onbekende oorzaak op de linker weghelft terecht en verloor de controle over zijn voertuig. De auto kwam links van de weg in een sloot tot stilstand. De bestuurder werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 15.000 euro geschat.