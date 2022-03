DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteravond controleerde de politie om 18.10 uur op de A31 ter hoogte van Weener de personenauto van een 30 jarige inwoner van Celle. De man bleek onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Hij kreeg een rijverbod opgelegd. In het politiebureau werd bloed afgenomen en proces-verbaal opgemaakt.

Meppen

Op 15 februari werd aan de Wienbergstraße in Meppen een kinderfietsje aangetroffen. Het betreft een groen/wit fietsje met een roze mand op de bagagedrager (zie foto politie Meppen). De politie is op zoek naar de eigenaar. Deze kan contact opnemen met het politiebureau in Meppen.

Papenburg

Gistermiddag is rond twee uur bij een ongeval op de Hümmlinger Weg, ter hoogte van de afslag naar de Eichenstraße in Papenburg, een 62 jarige bestuurder van een Skoda Fabia zwaargewond geraakt. De man kwam vermoedelijk door problemen met zijn gezondheid met zijn auto in de berm terecht en belandde in de voortuin van een woning. Hij werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Zondag rond 13.00 uur vond een exhibitionistische handeling op de toegangsweg tussen de St. Michael-begraafplaats en het Don Bosco-huis aan de Umländerwiek rechts in Papenburg plaats. Een onbekende man benaderde met ontbloot onderlichaam een 27-jarige vrouw en belette haar te verder te lopen. Vervolgens greep hij met zijn hand in het kruis van het slachtoffer. De man met een zuid Europees uiterlijk zou tussen de 20 en 50 jaar oud zijn en was zo’n 1,70 meter lang en slank gebouwd. Hij had een wrat of moedervlek aan de linkerkant van zijn gezicht en was gekleed in een donkere spijkerbroek, een zwarte jas en een donkere muts en sjaal.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Agenten van Emsland/Grafschaft Bentheim hebben vorige week in totaal 128 vrachtwagens op de snelwegen A30 en A31 gecontroleerd. Ze constateerden overtredingen bij 45 voertuigen. Het speerpunt van de controles lag op het goederenvervoer. Dit was om te voorkomen dat expediteurs uit andere landen bestellingen krijgen die in strijd zijn met de regelgeving en het minimumloon. In dit kader constateerden de ambtenaren vijf overtredingen, waarbij de chauffeurs geen geldig rijbewijs konden overleggen. Daarnaast werden in elf gevallen aanhangwagens vanwege overbelading van de weg gehaald. Een vrachtwagen uit Estland werd wegens diverse technische mankementen, waaronder een kapotte remschijf (zie foto), aan de kant gezet.

Meppen

Vanmorgen zijn om 11.35 uur op de B70 tussen de Fürstenbergstraße en de Industriestraße een witte combi en een rode personenauto zijdelings tegen elkaar gebotst. De bestuurder van de rode personenauto is doorgereden. De politie roept getuigen op zich te melden bij het politiebureau in Meppen.

Lingen

De politie van Lingen heeft twee mannen van 36 en 39 jaar aangehouden. Zij worden er van verdacht diverse diefstallen te hebben gepleegd. Zij hadden het met name op fietsen voorzien. De politie heeft diverse goederen, waarvan men denkt dat deze van diefstal afkomstig zijn, in beslag genomen. Een deel van de spullen is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaren. De spullen op de foto’s liggen nog op het politiebureau op hun eigenaars te wachten.