DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Vanmorgen zijn politie en de brandweer van Dörpen en Kluse om half zeven uitgerukt voor een brand in een afzuiginstallatie bij een bedrijf aan de Industriestraße in Dörpen. De brand was vermoedelijk door een technisch defect ontstaan. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 80.000 euro geschat.

Haren

Tussen zaterdag en zondag is op een parkeerplaats aan de B408 in Haren een ruit van een Ford ingeslagen. Er werd niets gestolen. De schade bedraagt 250 euro.

Papenburg

Zaterdagavond is om 23.40 uur in Papenburg een quad gestolen. Het voertuig stond bij een woning aan de Am Stadion. De schade bedraagt 8.500 euro.

Bij een ongeval op een parkeerplaats aan de Rheiderlandstraße in Papenburg zijn gistermiddag om 16.10 uur twee motorrijders gewond geraakt. Hun motoren botsten door onbekende oorzaak tegen elkaar. De beide motorrijders van 21 en 22 jaar kwamen ten val. De 21 jarige werd zwaargewond met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De 22 jarige liep lichtere verwondingen op. De schade wordt op 600 euro geschat.

Al tussen 2 februari 06.00 uur en donderdag 3 februari 12.00 uur is een stroomkast van de Deutsche Bahn bij de spoorwegovergang aan de Waldstraße in Papenburg besmeurt met rode verf. Op de stroomkast werd zowel een tekst als een hakenkruis aangebracht. De politie zoekt hiervan getuigen.

Weener

Gistermiddag is door onbekende oorzaak om half één brand ontstaan in een woning aan de Meetlandshörn in Weener. Uit eerste onderzoek blijkt dat de brand in de garage is begonnen en dat het vuur oversloeg naar de aangrenzende woning. De schade wordt op twee ton geschat.

Leer

De politie heeft op zondagochtend 6 maart rond 05.00 uur in de buurt van Leer een 27-jarige man uit Leek aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig steekincident in een woning aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Bij dit incident is een 21-jarige vrouw uit Leeuwarden om het leven gekomen. Ook een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Leeuwarden raakten gewond.

De politie kreeg zondag rond 03:36 uur een melding van een woningbrand aan de Tweebaksmarkt. Ter plaatse bleek er sprake te zijn van een kleine brand, die snel geblust kon worden door de brandweer. In de woning troffen agenten de overleden vrouw en een zwaargewonde man aan. Het ging hier om een 25-jarige man uit Leeuwarden. Later meldde ook het andere gewonde slachtoffer, een 30-jarige man uit Leeuwarden, zich bij een ambulance. De hulpverlening was op dat moment al opgestart.

Aanhouding

In de loop van de ochtend is de politie een voertuig met daarin een mogelijke verdachte op het spoor gekomen. Het voertuig zette koers richting Duitsland. Daarop is de samenwerking gezocht met de Duitse politie. Het voertuig is rond 05.00 uur staande gehouden, nabij de Duitse plaats Leer. Daarbij is de 27-jarige man uit Leek door de Duitse politie aangehouden. Bij de Duitse autoriteiten zal een verzoek tot overlevering worden ingediend. Zodra de verdachte in Nederland is, wordt hij in verzekering gesteld en zal hij worden verhoord.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. In en rond de woning wordt forensisch en tactisch onderzoek gepleegd. We doen een buurtonderzoek en we gaan met de slachtoffers en eventuele andere betrokkenen in gesprek. Het onderzoek moet duidelijk maken wat er precies in de woning is gebeurd.