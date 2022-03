Koninklijke Onderscheiding voor twee vrijwilligers van de politie

WINSCHOTEN – Vanavond heeft burgemeester Cora-Yfke Sikkema een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heren Meerman en Jonkman, vrijwilligers van de politie Basiseenheid Ommelanden-Oost. Deze politievrijwilligers hebben zich als algemeen opsporingsambtenaar langdurig en belangeloos ingezet voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Oldambt. De uitreikingen vonden plaats in het Rozenpaviljoen in het stadspark in Winschoten. Beide politievrijwilligers werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Grote inzet en betrokkenheid als politievrijwilliger

De heer H.Z. (Harry) Meerman (72) en de heer J. (Jacob) Jonkman (62) hebben naast hun reguliere baan, ruim 40 jaar gediend als politievrijwilliger bij de regionale politie. Zij hebben zich ingezet voor de ondersteuning van de Basis Zorg Politie in onze regio, maar ook voor bijvoorbeeld verkeerscontroles, het controleren van verlofhouders en bij evenementen. Tevens werden zij regelmatig ingezet voor projecten buiten de gemeente Oldambt.

Foto’s: Anita Meis