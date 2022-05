Van koloniale verpakkingsblikken tot festivals in het wierdenlandschap: overal worden verhalen verteld over het koloniale verleden van Groningen

GRONINGEN – Hoe was Groningen betrokken bij slavernij? Welke sporen van het slavernijverleden zien we nu nog steeds? Deze vragen staan centraal tijdens de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed. In mei openen er maar liefst drie tentoonstellingen in het kader van Bitterzoet Erfgoed – met thema’s die uiteenlopen van koloniale verpakkingsblikken tot activisme in drukwerk tot de Molukse gemeenschap van Appingedam. Bovendien presenteert Forum Groningen het spel ‘Over de streep’ met jongerenpanel VERS, presenteren Mohamed Yusuf Boss en Joël Darius de talkshow ‘PAPA’ met gasten als Glenn Helberg en Pape Seck, en zijn er spoken word- en dansvoorstellingen door performers van Noordstaat te zien op festival ‘Terug Naar Het Begin’.



Drie nieuwe tentoonstellingen

Het Behouden Blik in Uithuizermeeden presenteert vanaf 1 mei met Een Blik op het Koloniale

Verpakkingsblik een aantal voorbeelden van verpakkingsblikken waarop verbeeldingen van ons

koloniale verleden terug te vinden zijn. Vanaf 21 mei toont het GRID Grafisch Museum Groningen met

de expositie ONDER_DRUK hoe drukwerk stereotypen in stand houdt, het uitdragen van identiteit

mogelijk maakt en protest een visuele stem geeft. Activisme is hier een belangrijk én actueel onderdeel

van.



Een week later, op 29 mei, opent in Museum Stad Appingedam Beta Berlayar Jauh: Het verhaal van de

Molukse gemeenschap in Appingedam. In deze tentoonstelling, die tot stand is gekomen in

samenwerking met de Molukse gemeenschap, wordt zowel aandacht besteed aan de aankomst van de

gemeenschap in de eerste Molukse wijk van Nederland én op de huidige generatie Molukse Damsters.



Events

De initiatiefnemers van PAPA, Mohamed Yusuf Boss en Joël Darius, gaan op 13 mei in Forum

Groningen in gesprek over de mooie en moeilijke kanten van het vaderschap. Ze doen dit samen met

onder meer Glenn Helberg, Ricardo McDougal en Pape Seck. Zij geven het publiek een intiem kijkje in

hun werelden door echte en pure ervaringen te delen. Door middel van verhalen, muziek, dans,

spoken word, film en fotografie komen tijdens PAPA: een nieuw verhaal over vaderschap thema’s als

trauma, veerkracht en migratie aan bod.Op 15 mei, organiseert VERS (het jongerenplatform van Forum Groningen) Over de streep. Tijdens dit spel komen thema’s als white privilege, racisme, discriminatie en ons koloniale verleden aan bod. Iedereen mag meepraten: je kan stemmen, vragen stellen én vragen beantwoorden. Hosts Cissy Joan en Loïs Schreuder en expert Charlotte Wekker leiden het spel, en onder andere Myron Hamming, Charlice Johannes, Wei Lun Lam, Luna Smit en Jooz nemen deel.



Van 20 t/m 22 mei kun je met het festival Terug naar het begin op ontdekkingstocht door het Groninger

wierdenlandschap. Beleef onder meer de kracht van spoken word: met aangrijpende teksten brengen

jonge artiesten als Juku en Tammy Blue verhalen over het slavernijverleden aan het licht in het kerkje

van Oosterwijtwerd. Bovendien vertaalt een nieuwe generatie dansers van The Underground Dance

Center en ArtBeat Amsterdam, onder begeleiding van choreografen en makers Melvin Fraenk en Çağdas

‘Caggie’ Gülum, de lokale sporen van het slavernijverleden in een unieke show in het kerkje van

Heveskes.



Over Bitterzoet Erfgoed

Tijdens Bitterzoet Erfgoed besteden musea, erfgoedinstellingen, culturele en educatieve organisaties

uit stad en provincie Groningen aandacht aan het slavernijverleden in Groningen en de doorwerking

hiervan op het heden. De culturele manifestatie loopt tot 12 september 2022. De gehele agenda staat

op www.bitterzoeterfgoed.nl.



Bitterzoet Erfgoed wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Groningen, Provincie Groningen,

Kunstraad Groningen, Mondriaanfonds, Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Prins

Bernhard Cultuurfonds Groningen en VriendenLoterij Fonds.

Ingezonden