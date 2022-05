Nog geen aanhouding na steekincident Farmsum

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 16 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP EEN ONWEERSBUI | WARME WEEK BEGINT

Het is vandaag nog lange tijd zonnig en het wordt door een zwakke tot matige zuidoostenwind ook een stuk warmer dan gisteren: het maximum is in de loop van de middag 26 graden. Maar dan komt er uit het zuiden meer bewolking en in de namiddag en het eerste stuk van de avond is er ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Heel veel zijn er dat er niet en het is ook nog niet benauwd, maar er kan wel een flinke bui tussenzitten. Met kans op hagel en ook op windstoten.

De wind draait daarna naar het zuidwesten en dan koelt het vrij snel af, de minimumtemperatuur voor komende nacht is 13 graden.

Morgen is een rustige dag met een veranderlijke wind en regelmatig zonnige perioden, maar er kan ook een lokale regenbui tot ontwikkeling komen. Maximum morgenmiddag rond 23 graden.

Woensdag en donderdag worden een ander verhaal want woensdag wordt het 26 graden en donderdag is 27 tot 30 graden mogelijk. Dan wordt het wel een beetje benauwd en vooral donderdag lijkt er dan ook kans op regen- en onweersbuien. Eind van de week volgt weer een duidelijk afkoeling.