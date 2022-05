Activiteitencommissie v.v. Westerwolde organiseert klaverjasavond

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond 20 mei a.s. organiseert de Activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde voor het eerst sinds lange tijd weer een klaverjasavond. Deze klaverjasavond vindt plaats in de kantine van de vereniging op sportpark De Barlage in Vlagtwedde.

Voor dit seizoen is het dus de eerste en enige klaverjasavond. Het volgend seizoen hoopt de commissie weer vanouds klaverjasavonden in competitieverband te organiseren. Iedereen is komende vrijdagavond van harte welkom, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar bijgevoegde poster. Uiteraard hopen we vrijdagavond veel deelnemers te verwelkomen.

Ingezonden door: HJ Pleiter