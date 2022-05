DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteravond is door onbekende oorzaak om kwart voor negen brand ontstaan in een bovenwoning aan de Landschaftspolder in Bunde. De bewoners: een 35 jarige vrouw en een 32 jarige man werden door de hulpdiensten uit de woning gehaald en met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Het appartementencomplex is door de brand en de schade door het bluswater momenteel onbewoonbaar. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. De schade is groot.

Papenburg

Gistermiddag is rond één uur aan de Quadrätchen in Papenburg een rij coniferen in brand geraakt. Dit gebeurde tijdens het onkruid wegbranden. De bewoner wist zelf het vuur te doven.

Haren

In de nacht van dinsdag op woensdag is aan de Kanalstraße in Haren een ruit van een geparkeerde BMW ingeslagen. Uit de auto werd een paar voetbalschoenen en een voetbalshirt gestolen.

Sustrum

Tussen vrijdag 6 mei 15.00 uur en zaterdag 7 mei 8.30 uur is ingebroken bij een schuur bij een boerderij aan de Moorstraße in Sustrum. Nadat het hangslot van de deur was vernield gingen de daders er met een zwarte e-bike van het merk Trenoli, een heggenschaar en een bladblazer van het merk Stihl vandoor.