Dodelijk ongeval in Emmen na korte achtervolging

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 21 mei, 09.00 uur door John Havinga

ENKEL BUITJE | VOLGENDE WEEK AF EN TOE BUIEN

Het is vandaag wisselend bewolkt en na de buien van gister, kunnen we even bijkomen. Er is nog een enkel buitje mogelijk, maar de neerslag stelt weinig voor. In de middag komt de zon beter uit de verf en de maximumtemperatuur komt vandaag te liggen rond 17 graden. Het waait matig uit het westen tot noordwesten (4) en bij vlagen vrij krachtig (5).

Morgen krijgen we droog en vrij zonnig weer en de middagtemperatuur ligt dan rond 20 graden. Het wordt een vrij zonnige dag, met een zwakke wind uit het oosten tot zuidoosten. Prima weer voor een lekkere wandeling of fietstochtje.

De vooruitzichten. Vanaf volgende week kunnen we weer enkele buien verwachten, soms ook met onweer. De middagtemperaturen liggen rond 16 à 17 graden, alleen maandag is het warmer met 21 graden.