Burgemeester Klaas Sloots opent 29ste Snikkeweek

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 25 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP EEN BUI | GEMATIGDE TEMPERATUREN

We hebben nog een mooie dag met vrij veel zon, maar helemaal droog is het niet want door de opwarming is er vanmiddag kans op een lokale bui. En in de loop van vanavond is er kans op wat regen. Er staat een matig zuidwestenwindje en de temperatuur stijgt naar een maximum van 17 á 18 graden.

Die buien van vanavond kunnen rond middernacht ook nog wat regen geven maar het weer droog en het klaart op. Dus morgenochtend is het bij het dauwtrappen op de Hemelvaartsdag vrij helder. Er zijn ook morgen zonnige perioden met vooral ’s middags weer meer bewolking, morgenavond is er kans op enige regen. Maximum ook morgen 17 á 18 graden en minimum vannacht rond 11 graden. De wind draait bij naar west tot zuidwest.

En vrijdag draait de wind verder naar het noordwest. Dan is het fris met ’s middags 12 tot 15 graden en kans op een enkele bui. In het weekend neemt de kans op buien nog wat toe en is het overwegend bewolkt. En met die 12 tot 15 graden is het weekend duidelijk te koud voor de tijd van het jaar.