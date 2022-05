Verslag 39e editie van de Noorderrondrit op de Fiets

GRONINGEN, LOPPERSUM – MFAC Loppersum heeft afgelopen Hemelvaartsdag donderdag 36 mei, voor de 39e keer de Noorderrondrit op de fiets georganiseerd.

De eerste deelnemers kwamen tegen 07.00 uur aan bij de kantine van Sportclub Loppersum en gingen rond 07.30 uur van start en volgden de routes van de Noorderrondrit op de fiets. Dit jaar werd de route gereden via de permanent bewegwijzerde route, welke is ontstaan doordat de IJsvereniging Noorderrondritten, MFAC Loppersum, het Routebureau Groningen en de provincie Groningen hun krachten hebben gebundeld om van de Noorderrondrit een route te maken welke 365 dagen per jaar gefietst kan worden.

De Noorderrondrit kan als één geheel gefietst worden en is daarnaast in twee lussen verdeeld. Eén van 85 km en één van 60 km wat samen 145 km maakt. De deelnemers van binnen en (ver) buiten de provincie Groningen konden er dan ook voor kiezen om alleen lus 1 te fietsen of om lus 1 en 2 samen te fietsen. Beide lussen bracht de fietsers vanaf het sportcomplex aan de Bosweg in Loppersum langs o.a. de dorpen Holwierde, ’t Zandt, Uithuizen, Middelstum naar Onderdendam waar de splitsing van de route ligt.

En hiermee is de cirkel rond wat betreft het historisch verhaal van de Noorderrondrit. Onderdendam is namelijk de plaats waar op 24 december 1924 het idee ontstond om in Groningen een vergelijkbaar evenement te organiseren als de Elfstedentocht. Dit werd de Noorderrondrit op de schaats. Vanaf Onderdendam gingen de deelnemers aan de tocht van 145 km via Baflo en Pieterburen naar het keerpunt in het mooie vissersdorpje Zoutkamp, waar bij Restaurant-IJssalon De Boeter de verzorging klaar stond om de deelnemers van de 145 km prestatietocht, te voorzien van soep en brood. De deelnemers aan de tocht van 85 km werden via Bedum verder geleidt naar de stempelpost in Zuidwolde, waar ook zij werden voorzien van soep en brood bij café Moeke Vaatstra.

Nadat de inwendige mens weer wat was versterkt en iedereen weer volledig op krachten was gekomen vervolgden de deelnemers hun route, via fraaie Groningse dorpjes langs de route van de Noorderrondrit op de schaats, naar de eindbestemming de sportkantine van SC Loppersum waar de eerste fietsers rond de klok van één uur moe maar voldaan arriveerden. Bij binnenkomst van de deelnemers was er livemuziek en kon er onder het genot van een hapje en drankje worden nagenoten van de klanken van de band Dit Ist! Uut Grunn!! welke zorgde voor een sfeervolle binnenkomst. Er werd dan ook nog langdurig nagepraat over de gereden routes en de gedane prestaties.

Aan de prestatietocht van 145 km deden 530 deelnemers mee en aan de toertocht van 85 km219. Naast de 145 en 85 km was er ook weer aan de recreatieve fietsers gedacht, en net als voorgaande jaren was er ook dit jaar een nieuwe fietstocht van ca. 35 km uitgezet. Aan deze tocht deden 76 deelnemers mee.

Ingezonden door Gert-Jan Maneschijn

Foto’s: Maaike de Jong