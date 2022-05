Geparkeerde auto belandt na aanrijding in het water te Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 28 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE EEN BUI | NA MAANDAG ZACHTER

Het is een fris weekend en zo af en toe zal er heus wel een bui vallen, maar zeker vandaag is er ook regelmatig zon en soms zijn dat brede opklaringen. Natuurlijk zijn er ook stapelwolken en soms is het helemaal bewolkt, de temperatuur is laag met maxima rond 14 graden en morgen maar een middagtemperatuur rond 13 graden. Er is morgen meestal ook veel bewolking en de matige tot vrij krachtige noordwestenwind maakt het dan vrij koud.

Na dit weekend is het anders want dan is er een zwakke veranderlijke wind en het is maandag en dinsdag ook vrijwel overal droog. Vanaf woensdag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe maar de temperatuur is dan gestegen: Maandag is het nog maar 14 graden, dinsdag wordt het ongeveer 17 graden, woensdag is het zo’n 20 graden.