Gedeputeerde Rijzebol reikt prijzen uit voor ‘Waanzinnig Digitaal Idee’

GRONINGEN – De winnaars van het ‘Waanzinnig Digitaal Idee’ zijn Indietopia en Sociaal Gericht, beide bedrijven komen uit de stad. Zij ontvingen ieder een cheque van 50.000,- euro uit handen van gedeputeerde Rijzebol, vanmiddag in de Statenzaal van het provinciehuis. De provincie Groningen schreef de prijsvraag uit om slimme manieren te vinden om ondernemers, maar ook onze inwoners maximaal te laten profiteren van steeds verdergaande digitalisering. In totaal deden er twaalf initiatiefnemers mee.



Indietopia heeft een project bedacht voor het behoud van historische panden in onze provincie. Het bedrijf gaat gedetailleerde 3D-modellen maken van gebouwen en bijzondere locaties. Dit levert nauwkeurige 3D-gegevens op voor conservering en visualisatie. Deze modellen zijn niet alleen bruikbaar voor het behoud van cultureel erfgoed, maar helpen ook te werken aan veranderingen en de structuur en het uiterlijk van een gebouw. De 3D-modellen worden straks openbaar toegankelijk, dus ook voor bedrijven, culturele instellingen en het onderwijs.



Participatiemunt

Sociaal Gericht richt zich met het project ‘participatiemunt’ op armoede en mensen met een afstand tot de maatschappij. De participatiemunt is bedoeld om armoede te bestrijden door participatie te stimuleren en te belonen. De gebruikers ontvangen, nadat ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk hebben gedaan, een digitale munt. Deze kan worden ingewisseld tegen een product of dienst bij verschillende aanbieders, bijvoorbeeld een ondernemer of voorziening. Het bedrijf gaat voor dit project samenwerken met verschillende organisaties in onze provincie.



Coronafonds

Het prijzengeld is afkomstig uit het Coronafonds. Dit fonds heeft de provincie opgezet om ondernemers, organisaties en instellingen sterker uit de coronacrisis te laten komen. Het fonds, met daarin 11,5 miljoen euro, is gericht op de (vrijetijds-) economie, scholing en het behoud van banen.



