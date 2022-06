Vlagtwedder Landbouwbeurs, de grootste agrarische vakbeurs & plattelandsbeurs van Noord-Nederland

VLAGTWEDDE – Een kleine tweehonderd stands met (bijna) alles op het gebied van landbouw en plattelandsleven. Dat is de Vlagtwedder Landbouwbeurs, de grootste agrarische vakbeurs en plattelandsbeurs in de open lucht van Noord-Nederland. Van 17 tot en met 19 juni vinden boeren, burgers en buitenlui op het beursterrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde een breed aanbod van nieuwe en beproefde producten en technologie. De beurs wordt op vrijdag 17 juni om 13.00 uur geopend door Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van BoerBurgerBeweging Caroline van der Plas.

Gezelligheid staat centraal op de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De organisatie doet er alles aan om bezoekers, standhouders en vrijwilligers een prachtige beurs te bezorgen met volop ruimte voor sociale contacten. Er is een centrale looproute langs alle stands. Onderweg passeren de bezoekers het gezellige terras met heerlijk eten en drinken van Turks restaurant de Sultan en RJJ Catering. Deze beide Vlagtwedder horecabedrijven verzorgen deze editie voor het eerst gezamenlijk de beurscatering. Ook Partycentrum Rendering uit Vlagtwedde verkoopt er een hapje en een drankje.

Landbouwbeurs Vlagtwedde is een regionale plattelandsbeurs voor het hele gezin met stands en activiteiten voor iedereen. Zo zijn er stands met een zeer divers aanbod: van speelgoed tot zonweringen en van elektronica tot kleding. Stichting BOVEM verzorgt een show van historische tractoren en landbouwmachines en Het Groninger Paard is aanwezig met een driedaags hippisch programma met paardenshows en -demonstraties. Op zaterdag- en zondagmiddag kunnen bezoekers genieten van de de muzikale act Mini Mixi Band en alle aanwezigen kunnen het beursterrein en verre omgeving bekijken vanuit een reuzenrad. Ook voor kinderen is er veel te doen. Er is volop speelgelegenheid, onder meer een bungee-trampoline op zondag, springkussen en een hindernisbaan van maar liefst 14 meter lang.

Bovenal is de Vlagtwedder Landbouwbeurs een agrarische vakbeurs. Op de beurs staan vele specialisten op het gebied van landbouw, tuinbouw, veehouderij, grondverzet, landbouwmechanisatie, loonwerk, transport en overige agrarische dienstverlening. Bezoekers genieten er van presentaties van nieuwe landbouwmachines en iedereen mag zelf grondverzetmachines uitproberen. Bakker Bedrijfswagens is aanwezig met een Tatra 8×8 zandkipper, waarmee demo’s worden gereden en Kort Landbouwmechanisatie presenteert de ROPA Keiler II aardappelrooier. De Duitse specialist in drijfmesttechnologie KUMM Technik vestigt zich in Nederland en presenteert op de Vlagtwedder Landbouwbeurs haar de machines voor het eerst aan de Nederlandse markt. Ook het Nederlandse KUMM-Technik-servicepunt Locome Vriescheloo is van de partij. Bij de agrarische juristen van Bout Advocaten kan iedereen terecht om van gedachten te wisselen over juridische zaken die de agrarische sector raken, bijvoorbeeld politieke plannen en besluiten inzake het stikstofdossier. Alle activiteiten, nieuwsberichten en meldingen van sponsors en deelnemers zijn te zien op een groot LED-scherm.

De Vlagtwedder Landbouwbeurs is laagdrempelig, praktisch en gezellig. Bezoekers betalen alleen maar entree voor hun bezoek. Parkeren, toiletten, kinderspelen, demonstraties en alle overige activiteiten zijn allemaal inbegrepen bij de entreeprijs, met uitzondering van het reuzenrad waarvoor een kaartje een euro kost. Dat het allemaal lekker betaalbaar blijft, is mede te danken aan de tomeloze en belangeloze inzet van vele vrijwilligers en de bijdragen van alle sponsors, waaronder hoofdsponsor Rabobank Groninger Land en subsponsor Trippel aaa.

De organisatie wil met de beurs de contacten versterken tussen de agrarische sector en de overige plattelandsbewoners. Ook is de beurs bedoeld om het imago van de agrarische sector een positieve impuls te geven. De beeldvorming over de landbouw en veehouderij komt de laatste jaren steeds verder af te staan van de werkelijke situatie. De landbouwbeurs laat ook zien met hoeveel liefde voor dieren er wordt gewerkt, hoe landbouw, natuur en milieu prima hand in hand kunnen gaan en hoe doortastend de sector al heel lang aan de slag is innovatieve ontwikkelingen, zowel voor efficiency als op het gebied van duurzaamheid.

Kijk voor nieuws over de beurs, uitvoerige informatie, fotoreportages en een overzicht van de activiteiten op www.landbouwbeursvlagtwedde.nl.