Boek over de Groninger Archieven door de ogen van bezoekers

GRONINGEN – Archieven kunnen je raken of zelfs ontroeren. In het nieuwe koffietafelboek Ons Archief – Verhalen over de Groninger Archieven delen meer dan vijftig bezoekers en gebruikers van de Groninger Archieven hun fascinatie voor archieven. Ze vertellen over hun vondsten, van film tot perkament. De een gebruikt de bronnen voor een boek, de ander maakt er kunst van of een televisieprogramma. Weer een ander vindt inspiratie voor een stadswandeling of neemt leerlingen mee naar de studiezaal om ze de geschiedenis te laten beleven. Deze verhalen worden rijk geïllustreerd met foto’s en archiefmateriaal. Samen geven ze een unieke inkijk in de wondere wereld van archieven.

Als ik indertijd niet gewoon ‘t archief naar binnen was gewandeld, wat had ik dan een hoop in mijn leven gemist!

Inspiratie

Het boek telt 195 pagina’s en is in stijl van de archieven gemaakt. De omslag heeft de kleur van de omslagen waarin het archiefmateriaal wordt bewaard in de depots. Het leeslint van het boek, is het lint dat om elk pakket zit om het archiefmateriaal bij elkaar te houden. In het door Jochem Koopman ontworpen boek staan zowel de verhalen van de bezoekers als het materiaal centraal. Het is een boek dat inspiratie geeft, dat een plezier is om te lezen en door te bladeren.

Boekpresentatie

Op vrijdag 17 juni wordt Ons Archief – Verhalen over de Groninger Archieven feestelijk gepresenteerd en aangeboden aan de schrijvers van het boek. Een aantal van hen neemt het woord over zijn/haar vondsten in de Groninger Archieven. Journalist Frank von Hebel vertelt over Pieter Kuhn, de tekenaar en bedenker van de Kapitein Rob-strip, historicus Henk Boels over de toevallige ontdekking van een bouwtekening van een guillotine, die in Groningen gebruikt is, en Anja Sinnige (oud-geschiedenisdocent en conservator bij Museum Havezate Mensinge) over de mogelijkheden van archiefmateriaal voor het (basis)onderwijs. Iedereen is van harte welkom om bij deze boekpresentatie aanwezig te zijn.

Het boek is vanaf 17 juni te koop bij de Groninger Archieven.

