Tentoonstelling ‘Herinnering aan kamp Westerbork’ krijgt Europese prijs

WESTERBORK – Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft de Call for Support gewonnen van de Europese Unie en Council of Europe voor de tentoonstelling De Herinnering aan kamp Westerbork. Op dinsdag 14 juni is onderzoeker en tentoonstellingsmaker Bas Kortholt uitgenodigd om hierover te vertellen tijdens de Award Ceremony van het European Heritage Label in Brussel. De Herinnering aan kamp Westerbork gaat over de vele betekenissen die in de afgelopen 76 jaar aan de historische plek zijn gegeven. De tentoonstelling is vanaf 8 juli te zien in het museum van Kamp Westerbork.



Kamp Westerbork is de plek waaruit meer dan 100.000 Joden, Sinti en Roma worden weggevoerd naar vernietigingskampen in het Oosten. In de periode vóór het doorvoerkamp was het een afgelegen vluchtelingenkamp, waar grote groepen buitenlandse Joden worden ondergebracht. Het is ook de plaats waar tijdens de Tweede Wereldoorlog tientallen verzetsstrijders worden doodgeschoten.



Kamp Westerbork als ‘lieu de mémoire’

Maar kamp Westerbork is ook de plek waar meer dan twee decennia duizenden Molukkers ’tijdelijk’ werden ondergebracht. En waar Indische Nederlanders worden ‘opgevangen’, militairen opgeleid, van collaboratie verdachte Nederlanders zijn geïnterneerd. Kamp Westerbork is een een plaats van vele betekenissen. Tegelijkertijd monument en museum, concreet en abstract, authentiek en geënsceneerd. Lokaal, nationaal én internationaal erfgoed. Heden en verleden.



Kluis van overdraagbare verhalen

De tentoonstelling De Herinnering aan kamp Westerbork laat zien hoe we in de afgelopen 75 jaar met onze herinnering aan de oorlog zijn omgegaan. Een deel van publiekstentoonstelling bestaat uit interpretaties door acht gastconservatoren die daarmee hun eigen kijk op het verleden en heden van kamp Westerbork weergeven. Het eerste gastconservatorschap (juli-september 2022) behoort toe aan de Joodse overlevenden en nabestaanden Rozette Kats, Betty Schols-Meents, Alex Freddy Kan en Naomi Eliasar. In elk van hun levens speelt kamp Westerbork een belangrijke rol. Als herinnering aan gedeporteerde en vermoorde dierbaren.



Weggeschreven uit familiegeschiedenis

Welke plaats hebben daders binnen onze Europese herinnering aan de Tweede Wereldoorlog? Drie internationale teams van kunstenaars werkten met het thema daderschap en dadererfgoed voor Houses of Darkness; een samenwerkingsproject met Gedenkstätte Bergen-Belsen (DE), Falstadseneret (NO) en Paradox. Het prijswinnende Nederlands-Amerikaanse duo Jongsma + O’Neill maakte een animatie-documentaireserie, die op 8 juli gelanceerd wordt op Instagram en een plek krijgt in de tentoonstelling. His Name is My Name onderzoekt hoe de misdaden van daders uit de Tweede Wereldoorlog nog steeds weerklinken in de huidige samenleving en is de persoonlijke reis van één van de makers, Eline Jongsma



In de komende anderhalf jaar komen nog zeven andere thema’s, zoals archeologie, erfgoed, beeldende kunst en fotografie, aan bod binnen De Herinnering aan kamp Westerbork. Ook vanuit het perspectief van de Sinti, Roma en Molukse gemeenschap worden museale presentaties, lezingen en theatervoorstellingen georganiseerd. Op de website www.kampwesterbork.nl zal het programma doorlopend worden gepresenteerd en aangevuld.

