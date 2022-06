Juli maand van het beschermd dorpsgezicht Smeerling

SMEERLING – In juli is het bij Gasterij Natuurlijk Smeerling de maand van het beschermd dorpsgezicht.

Iedere donderdagmiddag in juli van 13.00 tot 17.00 uur is Stichting Onstwedder Gaarv’n aanwezig bij Gasterij Natuurlijk Smeerling om twee oude ambachten te demonstreren die raakvlakken hebben met het beschermd dorpsgezicht.

07-07-2022: dokkenbinden en korenmalen

14-07-2022: dokkenbinden en houtdraaien

21-07-2022: dokkenbinden en houtsnijden

28-07-2022: dokkenbinden en mandenvlechten.

Het buurtschap Smeerling is een van de weinige bewaard gebleven essenzwermdorpen in Westerwolde. Dergelijke buurtschappen ontstonden als er in een dorp – in dit geval Onstwedde – te weinig opbrengst van de landbouwgronden was. Mensen zochten dan in de buurt een plek om zich te vestigen en nieuwe landbouwgrond in de omgeving te ontginnen. Daarvoor werden meestal zandruggen uitgezocht. Ook in Smeerling was dat het geval.

De precieze ouderdom van Smeerling in onbekend, hoogstwaarschijnlijk tiende eeuws. De oudst bewaard gebleven boerderij in het dorp stamt uit het midden van de achttiende eeuw, maar de fundamenten zijn veel ouder. De willekeurig aandoende ligging van de boerderijen, die op basis van de aard het boerenbedrijf is ontstaan, is vrijwel ongewijzigd gebleven. De verkaveling van de omliggende esgronden uit de negentiende eeuw is grotendeels nog intact.

Kenmerkend voor Smeerling zijn de houtwallen, de eiken, de ligging van de boerderijen en hun daken met oud-hollandse dakpannen en de openheid van het gebied. De erven lopen over in het openbaar gebied. Het aanliggend Metbroekbos is een restant van het oudste bosgebied van Westerwolde.

Om de hoevenzwerm en het omliggende landschap te beschermen, is Smeerling bij besluit van 11 September 1972 aangewezen als een van de eerste beschermde dorpsgezichten in Nederland. (tekst uit: Beschermd dorpsgezicht Smeerling Metbroek, uitgave 2014)

