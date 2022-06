Kijkdag in natuurgebied De Kleine Polder

TERMUNTERZIJL – Het Groninger Landschap organiseert op 5 juli a.s. tussen 16:00 en 18:00 uur een bezichtiging in De Kleine Polder in Termunterzijl. Dit moment vindt plaats aangezien de meeste werkzaamheden nu zijn afgerond in het gebied. In het najaar wordt er nog gewerkt aan een uitkijktoren in het midden van de polder. In het voorjaar van 2023 vindt de officiële opening van de gehele polder plaats. De Kleine Polder is ingericht als een natuurgebied met ruimte voor recreatie.

De omwonenden van de polder hebben meegedacht over de herinrichting. Zo hebben de kinderen van basisschool Qworzo ideeën bedacht voor het speeleiland in het recreatiegebied. Ook hebben omwonenden de mogelijkheid gehad om hun mening te geven over de uitkijktoren. Er was veel aandacht voor de werkzaamheden vanuit de omwonenden, aangezien de polder een geliefde plek is om te bezoeken en in te recreëren.

Programma

Tijdens de kijkdag wordt toegelicht hoe Het Groninger Landschap de kwaliteit van de natuur en de mogelijkheden tot recreatie in het gebied heeft verbeterd.

Vanaf 16:00 uur zijn leden van het projectteam en vrijwilligers van Het Groninger Landschap aanwezig bij de entree van De Kleine Polder. Er is een kleine rondleiding uitgezet door het gebied. Tijdens de rondleiding wordt uitgelegd welke acties zijn ondernomen in de polder. Er is hierbij voldoende ruimte voor vragen.

Locatie

De polder heeft geen eigen adres. Er loopt een weggetje vanaf de Antoni Verburghwijk richting gemaal Rozema (Mello Coendersbuurt 1, 9948 PL Termunterzijl), de polder ligt rechts van dit weggetje. Op locatie ontvangt het team van Het Groninger Landschap bezoekers bij de vlaggen. Het wordt aangeraden om te voet of op de fiets te komen. Parkeren is beperkt mogelijk.



De nieuwe inrichting is gerealiseerd met hulp van het Waddenfonds, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Nationale Postcode Loterij en het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma van NAM.



Het project is een onderdeel van Eems-Dollard 2050: een samenwerkingsorganisatie voor een gezonde Eems-Dollard.

