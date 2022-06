Rabobank helpt 18 maatschappelijke gebouwen in Groningen en Drenthe aan zonnepanelen

GRONINGEN, DRENTHE – 18 maatschappelijke organisaties kunnen aan de slag met het plaatsen van

zonnepanelen op hun dak.

Dat is de uitkomst van een actie waarbij leden van de coöperatieve Rabobank in Groningen en Drenthe konden stemmen op o.a. scholen, sportaccommodaties, musea en buurthuizen. Het gebouw met de meeste stemmen krijgt tot wel vijftig procent korting op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Samen verduurzamen we maatschappelijke gebouwen en verlagen we de energierekening.



Juist in deze tijden van stijgende energie- en gasprijzen is het belangrijk dat we gebouwen verduurzamen. Hiervoor kan je natuurlijk denken aan je eigen huis of een bedrijfspand, maar net zo belangrijk is de verduurzaming van de school, sportvereniging, buurthuis of het museum bij jou in de buurt. Al het geld dat zij kunnen besparen op de energierekening kunnen ze weer investeren in hun gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe speeltoestellen, boeken of sportvelden. Daarom investeert Rabobank een deel van haar coöperatief dividend, een fonds om de regio’s te versterken, in het verduurzamen van deze maatschappelijke gebouwen.

De winnaars zijn uit de verschillende regio’s zijn:

Assen en Noord-Drenthe: Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis, Beilen, Stichting De Amer, Amen

Voetbalvereniging Annen



Groninger Land: Stichting Manege Driesporen, Onstwedde, Stichting Noord-Nederlands Trein & Tram Museum, Zuidbroek, stichting Buurthuis Wedde, Coop. Innovatie Hub Veenkoloniën, Stadskanaal

Voetbalvereniging Sparta, Oostwold (Oldambt), vv Damacota, Nieuwe Pekela



Het Drentse Land: Stg.Noorderbreedte, Klazienaveen, Stichting Dorpshuis Ansen, HRV “De Compagnie”, Hoogeveen



Noordenveld West Groningen: Voetbalvereniging Nieuw-Roden, Stichting Dorpshuis Oostwold (WK)

M.H.C. Westerkwartier, Zuidhorn, Stad en Midden Groningen v.v. Siddeburen, Stichting Dorpshuis Zuidwending, CBS het Galjoen / VCOMOG, Hoogezand



Uiteraard gaat Rabobank ook samen met de maatschappelijke gebouwen die niet gewonnen hebben kijken hoe ook deze organisaties geholpen kunnen worden hun gebouwen te verduurzamen.

Ingezonden