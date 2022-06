Biblionet Groningen en Staatsbosbeheer leggen in de bossen van Ter Apel een verhalenpad voor kinderen aan

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 17 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING MAAR WARMER | ZONDAG WEER AFKOELING

Er passeert vandaag een warmtefront en daardoor word het later vanmiddag 26 á 27 graden, maar door dat front is er vrij veel bewolking en een drup regen is vanochtend ook mogelijk. Vanmiddag en vanavond komen er meer opklaringen maar helemaal zonnig wordt het niet. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, later een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Benauwd wordt het vandaag niet want de lucht is redelijk droog, wel blijft het vanavond en vannacht warm. De minimumtemperatuur voor komende nacht is ongeveer 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zo’n 27 graden worden en dan is het ook drukkend warm met een zwakke veranderlijke wind. De bewolking is wisselend met af en toe zon en morgenavond is er kans op een regenbui.

Maar morgenavond komt er een matige wind en dan koelt het af tot een graad of 15, zondag is het ook maar 17 tot 19 graden. Daarbij is wel veel bewolking en vooral ’s ochtends is er kans op wat regen. Begin volgende week is maandag een frisse dag met een noordwestenwind en 19 graden, daarna wordt het 21 tot 25 graden.