Staatssecretaris gaat in op uitnodiging leerlingen RSG

TER APEL – Begin februari hebben zes klassen van de RSG Ter Apel staatssecretaris Van der Burg uitgenodigd om naar Ter Apel te komen. In een zelf gemaakt filmpje vroegen ze de staatssecretaris om met ze in gesprek te gaan over vluchtelingen, hoe het is om in Ter Apel op te groeien en over asielbeleid.

Vandaag kwam de staatssecretaris, samen met burgemeester Jaap Velema, naar de RSG. Van 11.00 tot 12.00 gingen ze in de sportzaal, onder leiding van Wilco Berenschot (bekend van o.a. “agent bijt hond”), in gesprek. Behalve de leerlingen was er ook een aantal genodigden waaronder de ketenmariniers Henk Wolthof en Sibel Yildiz.

Ingezonden







(foto leerlingen RSG en ISK sporten samen in de pauze)