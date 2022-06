Wensen en bedenkingen een ingezonden artikel van Lokaal Betrokken

MUSSELKANAAL, STADSKANAAL – Er ligt een verzoek tot verlenging van de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Stadskanaal en het COA, deze loopt af in augustus 2023.

Opvallend in dit verzoek is de wens van het COA om, in het kader van flexibilisering van de asielketen, te komen tot een tweetal locaties in de gemeente Stadskanaal. Afgelopen maandagavond 27 juni mochten de fracties in de raad hun wensen en bedenkingen kenbaar maken over dit verzoek.

In Augustus 2020 is het AZC aan de Brink 1 in Musselkanaal heropend voor bewoning van 428 asielzoekers. Deze locatie vangt naast statushouders ( in afwachting van een woning in de regio) ook ‘kansrijke ’asielzoekers op, een zogenaamde Proces Opvang Locatie (POL). Deze bestuursovereenkomst was in principe voor de duur van drie jaar. Nu ligt er dus een verzoek tot verlenging van tenminste 10 jaar.

In 2020 heeft Lokaal Betrokken aangegeven toen al voor een langjarige samenwerking te gaan, dit i.v.m. de onrust die het geeft om steeds open, dicht en weer open te gaan. Het uitgangspunt was ook dat de huidige gebouwen op het Azc in Musselkanaal na bijna 30 jaar in gebruik aan vervanging toe zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. We hebben aangegeven dat de omwonenden vroegtijdig moeten worden ingelicht en ze waar mogelijk ook inspraak te geven.

Er wordt ook in het verzoek gesproken over het ,in principe medewerking te verlenen, aan een op termijn realiseren van een tweede locatie in de kern van Stadskanaal met 200 opvangplekken. Dit betekent dat er 200 asielzoekers geplaatst worden in Musselkanaal en een tweede locatie met 200 asielzoekers in de kern Stadskanaal. We realiseren ons dat de druk op Musselkanaal groot is en met het verdelen van de opvangplekken zal de druk daar verminderen.

Het definitief besluit is een collegebevoegdheid en behoeft geen instemming van de raad. Wel hebben we aangeven dat het nieuws dat er gezocht wordt naar een tweede locatie in Stadskanaal zorgen voor vragen onder inwoners. We hebben opgeroepen deze zorgen en vragen serieus te nemen. Net als bij de heropening van het Azc in Musselkanaal 2 jaar geleden staat ook het belang van onze inwoners in Stadskanaal voorop. Voor vertrouwen en draagvlak is goede communicatie heel belangrijk.

We hebben nog specifiek gevraagd naar het inzetten van aandacht groepen op de locaties. De wethouder gaf aan dat bij herbestemming of als er minder plekken voor asielzoekers nodig zijn, dat het mogelijk zou zijn om andere doelgroepen te huisvesten, zoals studenten of spoedzoekers. De zogenaamde multi-inzetbare opvangplekken. We hopen dat het nieuwe college iets met onze wensen en bedenkingen gaat doen.

We zullen het hele proces nauwlettend blijven volgen.

Ingezonden door Lokaal Betrokken Stadskanaal