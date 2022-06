Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door de Lethe en Wymeer

BELLINGWOLDE, LETHE, Wymeer – Gisteren organiseerde wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling door de Lethe en Wymeer. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Ommetje De Lethe – Schmukkelpad-Wymeer wo 29-06-2022

De routes van Wandelen Werkt gingen vandaag via een prachtige omgeving/natuur langs de grens bij grensovergang De Lethe- Wymeer. Wel erg warm wandelweer. Er waren drie groepen wandelaars max. per groep 20 wandelaars. Keuze afstanden 8/10/13 km. De vitale wandelaars liepen langs de verdedigingswerken Redoute en Fleche. En kwamen langs de grenspalen. Een grenswandeling met een behoorlijke historie.

Als je de Lethe (vergetelheid) bezoekt komt je er niet onderuit en wordt je geconfronteerd met het streeklied van de Lethe (zie filmpje). Aangezien er in deze omgeving geen horeca is te vinden is er gebruik gemaakt van catering Partycentrum de Meet Bellingwolde. Nogmaals dank voor de goede verzorging.

De Lethe is een grensgehucht ten oosten van Bellingwolde met 74 inwoners. Aan de noordoostelijke grens van Westerwolde, pal aan de grens, ligt een bijzonder gebied, de Lethe. De naam verwijst naar de vroegere grensrivier tussen Westerwolde en Oost-Friesland. De naam Lethe komt van ”Der Leethe Flüss”.

In de 18de eeuw werd het nodig geacht om hier vestingwerken te bouwen. De Flèche en de Redoute zijn nu gerestaureerd en Staatsbosbeheer heeft er een pad langs gemaakt. Dit ommetje leidt helemaal rond en door het gebied, over de soldatendijk, door bosranden en houtwallen. Af en toe passeren we een huis. Het is hier mooi en vredig, maar je kunt je wel voorstellen, dat hier vroeger werd gesmokkeld. Dat ging soms gepaard met veel geweld. Het is een dun bevolkt gebied van 60 hectare, waar behalve natuur ook gerestaureerde verdedigingswerken uit de Frans periode te vinden zijn. De Lethe: een “redoute” uit de Franse tijd. Het gebied is genoemd naar een oude waterloop. Lethe betekent laagte, de naam vindt zijn oorsprong in de mythologie en verwijst naar de onderwereld en naar de ‘Rivier der vergetelheid’. Lang geleden lag op deze plaats een uitloper van een groot hoogveenmoeras. Op de smalle zandrug die er doorheen loopt, werden tijdens de tachtigjarige oorlog militaire versterkingen aangelegd. Door de eeuwen heen is er echter meer gesmokkeld dan gevochten. Vandaar ook een pad genoemd het Smukkelpad. In de zeventiende eeuw begon men het moeras droog te leggen. De turfstekers en landarbeiders, die het gebied ontgonnen hadden, vulden hun karige inkomsten aan door smokkelwaar over de vestingdijken en soldatenpaadjes de grens over te brengen. Toen het gebied verkaveld werd vertrokken zij weer. Sindsdien is de Lethe grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer en vonden mensen die rust zochten er volop ruimte om te wonen.

Er ontstond langzamerhand een kleinschalig wandelgebied met grote erven, boomsingels, weiden, akkertjes, greppels, wallen, vogelrijke bosjes en smokkelpaadjes. Door extensief beheer van de graslanden zijn bloemrijke weiden ontstaan, waar onder andere de Grote weerschijnvlinder voorkomt. De Lethe is het broedgebied van meer dan veertig soorten zangvogels. Ransuilen hebben hun nest in de Elzen. ‘s Zomers kun je hier Wielewaal, Spotvogel en Geelgors horen zingen. Op de dijkjes en wallen groeit Hondsdraf, in de natte laagte binnen de schans vind je moerasplanten als Wateraardbei en Moeraswalstro. De zeldzame Grote modderkruiper leeft in de slootjes, op de oevers bloeit de Hemelsleutel. Er lopen 2 langeafstands- wandelroutes door het gebied, het Noaberpad (LAW 10) en Groot Friesland Pad. Als je er wandelt zie je vaak Reeën. Ook Fazant, Eekhoorn, Wezel, Bever en de Otter hebben zich in de Lethe gevestigd.

Tenslotte wandel je langs het B.L. Tijdenskanaal, vernoemd naar boer Tijdens, die van 1891 tot 1901, als liberaal, lid van de Tweede Kamer was. 90 % van deze wandeling is onverhard.

Op sommige plaatsen heb je uitzicht op de windmolens, net aan de andere kant van de grens. De mensen die hier wonen zijn niet blij met die molens zo dicht bij hun huis, maar de Buizerd trekt zich er niets van aan.

Het eindpunt was zoals gewoonlijk bij oud huisarts Bellingwoldedokter Dokter Bert Veeman en zijn vrouw. Bert Veeman met zijn grote hobby fotografie en atelier. Waar de heerlijke huisgemaakte groentesoep en mosterdsoep met stokbrood voor ons klaarstond, klaar gemaakt door Partycentrum de Meet Bellingwolde.

Wandelcoaches Wandelen Werkt : Els van Hoof, Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman

Verslag: gemaakt door: Ooldrik Modderman.

De foto’s zijn gemaakt door Henny van Huizen en Greetje Dümmer.