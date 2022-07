Inwoner van Winschoten verdacht van betrokkenheid bij steekincident horecagelegenheid Marktplein

WINSCHOTEN – De politie doet onderzoek naar een steekincident in een horecagelegenheid aan het Marktplein in Winschoten. Daarbij raakte in de nacht van 7 op 8 mei een 21-jarige man uit Nieuwe Pekela ernstig gewond. Ook een 23-jarige man uit Nieuwe Pekela raakte lichtgewond. Op donderdag 30 juni heeft de politie een 26-jarige man uit Winschoten aangehouden.

Op 8 mei hield de politie een man aan die verdacht werd van betrokkenheid hierbij. Dit kon niet gestaafd worden door verder onderzoek en daarop is de man weer in vrijheid gesteld.



Zondagochtend 8 mei rond 03.30 uur ontstond er in de horecagelegenheid een conflictsituatie rondom een omgevallen drankje. Dat escaleerde vervolgens dusdanig dat de man uit Nieuwe Pekela meerdere malen werd gestoken en de man uit Nieuwe-Pekela lichtgewond raakte. De hulpdiensten werden direct gealarmeerd. Politieagenten en ambulancepersoneel richtten zich eerst op de medische hulpverlening. Hiervoor kwam ook het mobiel medisch team met de traumahelikopter naar Winschoten. Het 21-jarige slachtoffer werd korte tijd later in stabiele toestand per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

Bewakingsbeelden

De politie startte gelijk een onderzoek. Politieagenten en rechercheurs namen de eerste verklaringen op van getuigen en deden sporenonderzoek. Ook bekeken ze of er (camera)beelden beschikbaar zijn die kunnen helpen bij het onderzoek. Daaruit bleek dat de verdachten op beelden van verschillende bewakingscamera’s te zien zijn.

Uitzending Opsporing NL

In de uitzending van Opsporing NL zijn bewakingsbeelden te zien van twee verdachten die na het incident door het centrum van Winschoten lopen. Ook wordt er een uitgebreid signalement gedeeld. Herkent u deze mannen? Of weet u wie zijn zijn? Neem dan contact met ons op via het tipformulier of via de opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem? Belt u dan met M op nummer 0800-7000.

Update 27/06:

De beelden van de verdachten van het steekincident in een horecagelegenheid in Winschoten worden vanavond niet getoond in het programma Opsporing NL. Op basis van nieuwe informatie kan de politie voorlopig verder met het onderzoek en is het delen van de beelden vanavond niet direct noodzakelijk. Omdat het tonen van beelden een ingrijpend opsporingsmiddel is, is er nu voor gekozen de beelden van de verdachten niet te tonen. Het onderzoek naar het steekincident in de nacht van 7 op 8 mei gaat verder.

Update 01/07:

De politie heeft op donderdag 30 juni een 26-jarige man uit Winschoten aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident in een horecagelegenheid aan het Marktplein in Winschoten. De man zit vast en hij wordt gehoord. Het onderzoek naar het incident gaat door. Zo is er nog sprake van een tweede verdachte, die nog niet is aangehouden.

