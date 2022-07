Ziegler ontvangt opnieuw grote opdracht, drie blusreuzen met blusarm voor ProRail en VRZHZ

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 8 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL WOLKENVELDEN | NOG NIET WARM

De meeste tijd is er vandaag vrij veel bewolking al breekt de zon af en toe ook door. Warm is het niet met een maximum van 21 graden, maar er is ook maar een zwakke tot matige wind uit west totnoordwest. Het is dus veel rustiger dan gisteren, maar er kan vanmiddag of vanavond wel een bui vallen. Vannacht is het meest bewolkt en vanuit het noorden is er kans op wat regen.

Dus het weekend kan morgenochtend met een buitje beginnen maar de zon breekt ook morgen af en toe goed door. Maar het is niet erg warm want het wordt maar 20 graden en er is morgenmiddag windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten.

Die noordwestenwind houden we zondag nog vast en dan is er nog steeds vrij veel bewolking met kans op een kleine bui. Het is dus niet zo’n zonnig weekend en ook zondag is het niet warm met ’s middags maar 19 á 20 graden. Pas dinsdag gaat het stijgen tot rond de 25 graden want dan draait de wind naar het zuidwesten tot zuiden. Maandag is het nog maar 20 graden bij een zwakke noordenwind.