DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gistermiddag is om vijf uur door onbekende oorzaak in de keuken van een woning aan de Carl-Orff-Straße in Haren een koffiemachine in brand gevlogen. Het vuur breidde zich verder in de keuken uit. De schade wordt op 40.000 euro geschat. Er is niemand gewond geraakt.

Neubörger

Gisteravond is om 20.50 uur brand ontstaan in een berg brandhout tegen een garage aan de Ringstraße in Neubörger. Het vuur sloeg over naar het dak van de garage. De brand werd door de brandweer van Kluse en Dörpen geblust. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen naar de naastgelegen woning oversloegen. Er is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is vermoedelijk het wegbranden van onkruid door de bewoner. De schade bedraagt 30.000 euro.

Papenburg

Vanmorgen is brand geweest op een in aanbouw zijnde schip bij de Meyer Werft. Het vuur brak ineen berging een afvalbak uit en sloeg over naar een hut er tegenover. Een medewerkers ademde rook in en raakte lichtgewond. De brand werd door de bedrijfsbrandweer en de brandweer van Papenburg geblust. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. De schade bedraagt 60.000 euro.