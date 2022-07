Expositie Schierste Ploatje start tour door Oost-Groningen

NIEUWOLDA – In 2021 won Carmen Rademaker op overtuigende fotowedstrijd Schierste Ploatje. Nu zijn haar prachtige foto’s te bewonderen in een expositie. Deze expositie is vanaf 30 juli tot en met 31 maart te bewonderen op een drietal locaties. Start van de expositie is bij Hoogheem Erfgoed & Logies, waar tegelijkertijd het eerste deel van het Museum Oldambtster landbouw en landschap opent.

Openingstijden

Op zaterdag 30 juli wordt de expositie om 11.00 uur officieel geopend voor genodigden. Vanaf 12.00 uur is het die dag ook voor publiek toegankelijk. Vervolgens is de expositie tot 2 oktober iedere zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 16.00 uur toegankelijk voor publiek.

Museum

De grote schuur van de boerderij staat vol met prachtige oude en oude Oldambtster landbouwmaterialen, gereedschappen en bijzondere snuisterijen. Het museum is nog in ontwikkeling, maar de grote landbouwcollectie is al wel te zien. Voor meer informatie over de boerderij en het museum kunnen geïnteresseerden kijken op de website van Hoogheem Erfgoed & Logies, www.hoogheemlogies.nl

Tour

In oktober vertrekt de expositie naar de bibliotheek in Finsterwolde, waar hij tot het einde van het jaar te bezoeken is. Van januari tot en met maart 2023 doet de expositie haar laatste locatie aan, De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans.

Ingezonden