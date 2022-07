Eerste studenten aan de opleiding Food, Life & Innovation zijn afgestudeerd

GRONINGEN – De opleiding Food, Life en Innovation is de jongste opleiding van Terra MBO. De opleiding bestaat sinds september 2019. Dat betekent dat de eerste lichting studenten afgelopen maand hun diploma mochten ontvangen.



Alles over voeding

In de opleiding Food, Life & Innovation van Terra MBO leren de studenten alles over voeding, vanaf de bron tot op hun bord en verder: welke invloed heeft gezonde voeding bijvoorbeeld op je welzijn? En wat is dan precies goede voeding? Alles bij deze opleiding heeft te maken met voedsel, smaak, gezondheid, beleving, en duurzaamheid.



Alumni

De toekomst ligt open voor de kersverse alumni van de opleiding Food, Life en Innovation. Sommige studenten kiezen er voor om een wereldreis te maken of om een tussenjaar te nemen. Anderen hebben al een vaste baan aangeboden gekregen. Zo gaat één van de studenten aan de slag bij een Lifestyle centre. Een andere student heeft een baan aangeboden gekregen bij haar oude stageadres. Hier wordt ze eindverantwoordelijke voor de voedselveiligheid en kwaliteit en stuurt ze het personeel aan in de koelcellen.

Nog weer andere studenten kiezen er voor om door te studeren. Dit varieert van een associate degree voeding en technologie tot een HBO opleiding voeding en diëtetiek, bedrijfskunde, logopedie of agrarisch ondernemer tuin en akkerbouw.

Ingezonden