WINSCHOTEN – De Antwerpse theatergroep Tol tekent op zaterdag 27 augustus voor de grandioze en spectaculaire afsluiting van het festival Waterbei, maar de dag ervoor, vrijdag 26 augustus dus, hebben de bezoekers aan het straattheaterfestijn in Winschoten al heel wat indrukwekkende acts kunnen bijwonen. Zogeheten walking acts, acrobatiek, spetterende muziekoptredens en een heuse party staan immers op de eerste Waterbei-dag geprogrammeerd. Inclusief een imposante parade die het publiek naar het Marktplein lokt om aldaar zich in het feestgedruis te kunnen laten storten.



Op weg naar Waterbei wordt een muzikale rondreis, maar ook vol van onverwachte en onvergetelijke gebeurtenissen. Wat te denken bijvoorbeeld van de Safari Sukkels, twee onhandige maar vindingrijke avonturiers die met hun glamping Arola superdeluxe XXL de ontberingen van een woeste safaririt trachten te overleven. Om onderweg de onvergetelijke safari-foto te schieten. Ludieke en humorrijke walking-act, die garant staat voor talloze lachsalvo’s. Evenals de rijdende bijencarrousel. Mobiel straattheater van hoog niveau.

Toeschouwers zullen op en rond het Marktplein tevens worden geconfronteerd met Quasimodo, de gebochelde die lijkt te zijn ontsnapt uit de Notre Dame. Imponeren doen ook de artiesten van Compagnie with Balls. Twee danseressen laten zich vergezellen door twee grote poppen: Pablo en Ferdinand. Ook voorbij komen vliegende dieren: de Bird Men, gestalte gegeven door de in Winschoten en wijde omgeving zeer populaire theatergroep Close Act.

Van hoog niveau is zeker de act van de Sissy Sisters, retro-luchtacrobatiek van wereldklasse. Dat geldt ook voor de aanstekelijke percussiegroep Los del Sol. Stoere mannen zijn vertegenwoordigd in de Steamroadsters, het mechanische monster zoekt zich puffend en knarsend een weg door het publiek. En dat in een hypnotische cadans. Bluesmuziek is er van Herbie, in 2015 winnaar van het nationale kampioenschap straatmusici. Voor een knallend einde van de eerste Waterbei-dag tekent de formatie Toosst, de band is geen onbekende op het theaterfeest in Winschoten. Ook nu zal de band op het podium op het Marktplein een selectie van de beste popnummers aller tijden ten gehore brengen. De eerste sessie start om 20.00 uur (een half uur), de tweede en slotact om 22.00 uur.