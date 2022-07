Reportage windmolenbouw Roswinkel

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 24 juli, 08.00 uur door John Havinga

VANDAAG EN MORGEN ZOMERS | DAARNA KOEL ZOMERWEER

Het wordt vrij zonnig met maximumtemperaturen rond 27 graden, bij een matige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af tot 18 graden, met opklaringen en zwakke zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw zomers met maxima rond 25 à 26 graden. We krijgen dan in de loop van de middag en avond te maken met enkele pittige (onweers)buien.

Daarna volgt er koel zomerweer en liggen we met de temperaturen op 20 à 21 graden. Dinsdag hebben we daarbij wisselvallig weer met buien en dan wordt het 19 à 20 graden, bij een matige noordwestenwind.



Vanaf woensdag blijft het overwegend droog en liggen de temperaturen dus eerst rond 20 à 21 graden en richting het weekend wordt het dan langzaam maar zeker ook weer wat warmer. Op vrijdag wordt het nog 22 graden, maar in het weekend zouden de zomerse temperaturen rond 25 graden wel weer gehaald kunnen worden.