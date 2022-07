Schilderijen van Wilma geven kleur aan Ter Apel

TER APEL – Vandaag werden in het kader van Kleurrijk Ter Apel aan bloembakken in Ter Apel schilderijen van Wilma bevestigd. Dit is een samenwerking tussen Humanitas, Cosis, het COA en de Gemeente Westerwolde.



In 2018 startte een samenwerking tussen het COA en Humanitas in Ter Apel. Het COA kookte bij Humanitas en dat was een erg leuke samenwerking zei woordvoerster Lucy Bos van Cosis. “Vanwege de goede samenwerking werd er over nagedacht wat kunnen we nog meer samen kunnen doen. Toen kwam het idee om ook de positieve kant van Ter Apel meer naar voren te halen en zo is Kleurrijk Ter Apel ontstaan in de brede zin van het woord” aldus de woordvoerster. Ook de gemeente Westerwolde was enthousiast over de samenwerking. Op diverse plaatsen in het dorp werden bloembakken geplaatst om het dorp kleurrijker te maken. De bloembakken worden nu elk jaar met veel enthousiasme gevuld.



Kleurrijke schilderijen

Vandaag was de presentatie van het tweede project: de kleurrijke schilderijen van Wilma. Wilma werkt bij Cosis en woont bij Humanitas. Wilma schildert graag en houdt van kleurrijke schilderijen en dat is goed te zien. Na de Corona was ze toe aan een doel. En die heeft ze gekregen. Die kans heeft ze met beide handen benut.



Ter Apel is nu opgevrolijkt met kleurrijke schilderijen van Wilma. Het geeft Wilma veel energie en ze vindt het een eer om dit te mogen doen. Tien schilderijen van Wilma zijn verspreid over het dorp bevestigd aan de bloembakken waarin de bloemen op dit moment in volle bloei staan.

Vier schilderijen zijn aan de Hoofdstraat ter hoogte van het Molenplein, te bewonderen, twee stuks ter hoogte van de Marktstraat, twee bij de Kruijer en twee bij de Nederveen Cappelstraat, ter hoogte van de markt. Ook gaat het COA nu bij Cosis schilderen en er zijn plannen om het viaduct bij de Westerstraat kleurrijker te maken. Hierover is met de gemeente Westerwolde contact geweest, het COA gaat hiermee aan de slag.



Vervolgprojecten

Een volgend project is het kleurijker maken van de bruggen over het Stads- en het Ter Apelkanaal met bloemen, bloemzaad te zaaien om zo de bijenstand te verbeteren en de route van het COA naar Ter Apel kleurrijker te maken. Ook zijn er plannen dat RSG Ter Apel of Noorderpoort Stadskanaal schilderezels gaat maken.



Ingezonden door André Dümmer