Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 30 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE ZATERDAG | WARME MIDWEEK

Het wordt een weekend in twee stukken, want vandaag is het overwegend zonnig en mooi zomerweer, maar morgen is het anders want dan is het bewolkt met een goeie kans op een paar flinke buien.

Maar eerst is er vandaag dus veel zon met een zwakke veranderlijke wind en een maximumtemperatuur rond 25 graden. Vanavond raakt het bewolkt maar het is nog droog, in de loop van vannacht is er kans op een eerste bui. Morgen hebben we dus met een actief front te maken, met vooral ’s ochtends af en toe regen en daarbij is ook kans op een beste bui. Later is er ook wat zon maar er blijft ook dan nog kans op wat regen. Maximum morgen 23 á 24 graden en een matige wind, draaiend van zuidwest naar noordwest.

Maandag is een rustige dag met af en toe zon, een enkele bui en stapelwolken, middagtemperatuur dan rond 20 graden. Daarna zijn dinsdag en woensdag warmer met 27 tot 31 graden, later volgende week gaat de temperatuur weer omlaag.