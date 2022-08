Ina Habing neemt na 43 jaar afscheid van de bibliotheek

VLAGTWEDDE – Na ruim 43 jaar zet Ina Habing een punt achter haar mooie carrière bij de bibliotheek en gaat ze genieten van haar pensioen. Ina is vanaf 1979 gestart als bibliotheekmedewerker en heeft een mooie ontwikkeling in haar functies meegemaakt bij de bibliotheek.

Bio van Ina Habing:

Ina is in 1979 gestart in Ter Apel als bibliotheekmedewerker. Na een jaar maakte ze de overstap naar de bibliobus. Na de geboorte en tijdens het opgroeien van haar kinderen deed Ina een stapje terug en werkte ze lange tijd maar 1 dag in de maand (zaterdag) en later 1 dag in de week. Ergens rond 2008-2009 keerde ze voor meer uren terug. Eerst in Stadskanaal en ze viel in verschillende bibliotheken in de gemeentes Stadskanaal en Vlagtwedde in. O.a. als locatiebeheerder in Onstwedde.

Begin 2013 werd Ina locatiebeheerder in Ter Apel. In 2017 de laatste switch in haar loopbaan. Ze coördineerde vanaf dat moment de bibliotheek in Vlagtwedde en ging gelijktijdig als leesconsulent aan de slag in het zuidelijk deel van de gemeente Westerwolde. In die laatste functie zette ze zich vol passie in om kinderen leesplezier te geven. Dezelfde passie legde ze aan de dag in het promoten van de bibliotheek, zowel binnen de muren van de bibliotheek als tijdens markten en braderieën.

Zichtbare hoogtepunten waren de ontmoeting en het gesprek met de koning in bibliotheek Ter Apel in 2017 en de verkiezing van beste bibliotheek van Nederland in 2013 waar Ter Apel een zeer eervolle 2e plek behaalde. Zoals je kunt lezen heeft Ina veel betekend voor de bibliotheek en haar pensioen gaan we samen vieren. Heb je in de afgelopen jaren samengewerkt met Ina? Dan wil ze heel graag je hand schudden. Dit kan op vrijdag 2 september tussen 13.00 en 20.00 uur in de Bibliotheek van Vlagtwedde (Dr. P. Rinsemastraat 7 te Vlagtwedde). Een hapje en een drankje staan klaar. Aanmelden is niet nodig.

