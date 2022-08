Brandweer Bedum plaatst olieschermen in Blauwestad

BLAUWESTAD – Vannacht heeft brandweer Bedum olieschermen geplaatst in Blauwestad.

De brandweer van Finsterwolde werd gisteravond rond half twaalf gealarmeerd voor een zinkend vaartuig aan het Redersplein in Blauwestad. Een speedboot lag met de achterkant onder water en lekte olie. Er zaten geen personen in het vaartuig.

Kort na middernacht werd brandweer Bedum opgeroepen. Zij beschikken over het specialisme oppervlakte verontreiniging. Het korps heeft een rubberboot en olieschermen waarmee ze een vloeistof op het water in kunnen dammen. Met het indammen wordt er voor gezorgd dat er geen gevaar is voor de omgeving en dat de vloeistof zich niet verder kan verspreiden.

Het is niet bekend waardoor de boot dreigde te zinken.