Magie van de Tritonlaan op 14 augustus

WEDDERVEER – Op zondag 14 augustus 2022 vanaf 16:00 uur tot in de avond vindt het festival “MAGIE VAN DE TRITONLAAN” plaats.



Er is eten en drinken, soep is gratis. Soep gemaakt boven vuur. Open atelier en podium met dichters en

muzikanten. Er zijn kraampjes met van alles te koop. Er zijn fakkels en vuurkorven, oude muziek op historische instrumenten, een doedelzak die ons begeleidt als we in de avondschemering een lint van 400 meter waxinelichtjes in jampotten aansteken langs de Tritonlaan.



Vervoer: Buslijn 14 uitstappen bij de Albert Wubsweg. Parkeren op de Albert Wubsweg in Wedderveer. Daar kun je ook de Tritonlaan in. De Tritonlaan begint bij Hoofdweg 17. Dan is het 400 meter lopen naar de festivallocatie. Ben je slecht ter been dan mag je in de tuin parkeren.



Locatie: Tritonlaan 1 in Wedderveer, bij het atelier van Willem van de Sanden. Toegang tot het

festival gratis met aanmelding op magievandetritonlaan@gmail.com. Meld je op tijd aan want vol is vol.



