Politie doet onderzoek naar inbraak in een boot

In de nacht van dinsdag op woensdag is aan de Bareveld, ter hoogte van de voetgangersbrug in Nieuwediep, een deur van een boot geforceerd en zijn er diverse goederen weggenomen, waaronder een aggregaat. De politie is op zoek naar getuigen van de inbraak en naar personen die informatie kunnen verschaffen die kan leiden tot de aanhouding van de dader(s). Dit kan via 0900-8844 of politie.nl ovv PL0100-2022215050. Dat kan ook anoniem, bel dan meld misdaad anoniem via 0800-7000.