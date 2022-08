Uwe Seeler memorial uitgebreid met Knoalster kampioenschap doelschieten

MUSSELKANAAL – De op zaterdag 1 oktober op Musselkanaal te houden bijeenkomst ter herinnering aan de op 21 juli overleden Duitse ex-international Uwe Seeler zal ’s middags worden vooraf gegaan door het “kampioenschap” doelschieten. Een variant op het eveneens via de Duitse TV populair geworden “Torwandschiessen”.



Uwe Seeler had met name ook in de Kanaalstreek veel fans. Dankzij de medewerking van Willi Fenslage (Niedersächsischer Fussball Verband – Kreis Emsland) heeft de vv Musselkanaal hiervoor een professionele “Torwand” in bruikleen gekregen. Vanaf 13.00 uur kan er naar hartenlust worden geprobeerd de bal door één van de openingen in de doelwand te schieten. Er wordt een individueel klassement bijgehouden voor inwoners van de Kanaalstreek, terwijl KNVB-verenigingen uit dit gebied ook in teamverband (5 spelers) een schot kunnen wagen om een gooi te doen naar de Mannschaftstitel. Tot dit gebied worden de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Borger-Odoorn en Aa en Hunze gerekend.



Voor de winnaars bij beide categorieën zijn blijvende herinneringen beschikbaar. Ook mogen zij zich “Knoalster Kanjer Koningen” noemen. Ter bestrijding van te maken kosten wordt een bijdrage van € 1,00 per deelnemer gevraagd. Een eventueel batig saldo krijgt een goed doel als bestemming.

Aansluitend wordt dan vanaf 18.05 uur via de TV-productie “Uwe Seeler 75 jaar” door de fans van de Bundesliga, en van Uwe Seeler in het bijzonder, terug gekeken op de carrière van uns Uwe.

Een vakjury, bestaande uit een drietal dames met ruime horeca-/cateringervaring, is inmiddels begonnen met het proeven van Uwe Seeler’s lievelingskost: Bockwurst mit Kartoffelsalat. De meest smakelijke variant wordt die avond ter afsluiting van dit eerbetoon aan Uwe Seeler geserveerd door de keukenbrigade van de vv Musselkanaal.



Aanmelding tevoren voor beide activiteiten is verplicht, waarbij voor het avondgedeelte het principe VOL=VOL geldt. De organisatie behoudt zich daarbij het recht voor “voorrang” te verlenen aan (oud)leden en gasten van de vv Musselkanaal.

Aanmelden bij: Bert ten Hoff (Tel.: 06 39197071 – btenhoff@gmail.com) Wim Mensen (Tel.: 06 53227747 – wimmensen@hotmail.com)

