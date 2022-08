Nu al recordaantal van 301 Burendagactiviteiten in Groningen

GRONINGEN – Er is in Groningen veel behoefte aan verbondenheid in buurten, zo blijkt uit het aantal aanmeldingen voor Burendag dit jaar. Met nog zo’n anderhalve maand te gaan tot Burendag, is er al een recordaantal activiteiten aangemeld in de provincie. Deze editie doen in Groningen zeker 301 buurten mee, zo maken organisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts vandaag bekend. In 2021 stond de teller op 241. Ook landelijk breekt het aantal aanmeldingen alle records; er zijn al meer dan 8100 activiteiten aangemeld. Zo’n 1800 meer dan het oude record van 6.300 deelnemende buurten in 2021. En aanmelden voor Burendag kan nog tot de dag zelf, 24 september, via Burendag.nl.

Na twee jaar corona is er grote behoefte aan contact met buurtgenoten, zien organisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts. “Dat is iets wat we al langer zien in ons werkveld”, vertelt Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds. “We hebben door de coronacrisis allemaal ervaren hoe belangrijk het is om mensen in de buurt te hebben waar je op terug kunt vallen. Meedoen in de samenleving en het gevoel hebben dat je ertoe doet begint in je eigen buurt. Het is dan ook heel mooi om te zien dat zó veel buurten dit jaar de mogelijkheid aangrijpen om samen te komen op Burendag. Want op zo’n dag kun je op een laagdrempelige manier het eerste contact leggen met je buren, en daar ontstaan vaak mooie dingen uit. Het is gemakkelijker om op elkaar terug te vallen als je elkaar al kent. Al is het maar voor iets kleins, zoals het lenen van het spreekwoordelijke kopje suiker of voor een gezellig praatje op straat.”



‘Gezelliger, socialer en veiliger’

“Dat is ook precies waarom Burendag ooit in het leven is geroepen”, verduidelijkt John Brands, directeur Jacobs Douwe Egberts Nederland. “We zijn Burendag begonnen om iedereen in Nederland de mogelijkheid te geven op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Wanneer buurtgenoten elkaar kennen wordt de buurt immers gezelliger, socialer en veiliger. Het is dan ook fantastisch om te zien dat nu, 17 jaar na die eerste Burendag, zo’n ongekend groot aantal buurten meedoet.”



Animo

Doordat de animo dit jaar zo groot is, is het helaas niet meer mogelijk om een financiële bijdrage of Burendagpakket aan te vragen bij de organisatie. Buurten konden een bedrag tot 350 euro aanvragen voor hun activiteit. Begin juli werd het totale beschikbare budget met 25% verhoogd tot 1,25 miljoen euro vanwege het grote aantal aanmeldingen. Maar dit budget is inmiddels ook vergeven. Het is wel nog altijd mogelijk om een activiteit aan te melden via Burendag.nl. De activiteit is dan zichtbaar op de interactieve landkaart. Op de website kunnen deelnemers ook inspiratie, tips en draaiboeken vinden en om Burendag een groot succes te maken.



Duizenden buurten

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 52.000 Burendagactiviteiten. Inmiddels doen er jaarlijks duizenden buurten mee.

Ingezonden