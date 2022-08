Ingezonden artikel van Th. Venemann met als titel: Droogte

RHEDE – De heer Th. Venemann mailde ons onderstaand artikel met als titel: Droogte. In zijn beleving is er meer aan de droogte te doen dan er nu gebeurt.

Droogte – opwarming van de aarde hitte – wat is er aan te doen?



Nadruk wordt wel heel erg gelegd op de uitstoot van broeikasgassen en dat zal een oorzaak zijn. Het is zondermeer goed dat er toe gewerkt wordt naar zo min mogelijk vervuilende uitstoot. Hoe schoner de lucht hoe beter dit is voor al het leven op aarde.



Echter er blijft een kant van de opwarming van de aarde onderbelicht en dat is de ernstige verdroging – uitdroging van de aarde door enorme onttrekking van grondwater en oppervlaktewater om aan de behoefte van water voor mens, dier, veeteelt, landbouw, tuinbouw, kassenbouw, natuur en industrie ( bedrijfsleven ) te voldoen. Zijn nu aanmerkelijk meer mensen en dieren dan 100 jaar geleden op de wereld en die zijn, alsmede de begroeiing op aarde, allemaal water nodig het kostbaarste op aarde want zonder een drup water is men na twee weken of eerder overleden daar wordt niet altijd aan gedacht.

Hierdoor kan de hoeveelheid neerslag die er valt niet meer op alle plaatsen aan de behoefte aan water voorzien en de aarde wordt daardoor droger. Feitelijk wordt er meer water verbruikt dan er nog aan neerslag valt.



Het lijkt net doordat de aarde op diverse plaatsen almaar droger wordt er hierdoor op deze plaatsen ook minder vaak neerslag valt wat weer leidt tot hogere temperaturen – hitte. Het ziet er daardoor uit dat de aarde ( landoppervlak ) in het algemeen wezenlijk droger is geworden.

Op veel plaatsen is al een tekort aan grondwater en oppervlaktewater ontstaan onder andere in Spanje, Italië, Griekenland, Frankrijk, Duisland, Amerika, Chili, China, Australië en dichter bij huis de hoger gelegen gebieden in het oosten van Nederland. Ook elders heeft men hiermee te maken denk maar aan de zeespiegeldaling van de Kaspische Zee, stuwmeren – waterreservoirs die nagenoeg droog stonden in Zuid-Afrika, Taiwan, Amerika o.a stuwmeer Lake Mead in de staat Nevada vanwege de aanhoudende droogte, die samenhangt met klimaatverandering, stroomt er in het westen van de Verenigde Staten veel minder water naar Lake Mead toe in twintig jaar tijd is het waterpeil tientallen meters gezakt, tot zo’n 317 meter boven zeeniveau, onlangs nog in Spanje waar een ondergelopen dorp weer tevoorschijn kwam nadat het waterpeil in het stuwmeer drastisch is gezakt, droogte in Chili, Irak waar in vijf jaar tijd een groot meer compleet is drooggevallen, Italie waar de Po nagenoeg is droog gevallen, Frankrijk met bosbranden en China waar de grootste rivier minder water bevat. Min of meer kun je er wel vanuit gaan dat de aarde momenteel op de gehele wereld droog is kijk maar naar de huidige toestand in Europa.



Nu kan men trachten door allerlei ingrepen het regenwater zodanig te borgen dat dit niet zo snel afvloeit maar in de bodem terechtkomt. Echter dit heeft één manco wanneer men er niet in slaagt om voldoende water vast te houden en er ook nog weinig regelmatige neerslag valt droogt de aarde toch uit.

Daarnaast blijf men afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die er valt terwijl verdamping en verbruik van grondwater wel elke dag doorgaat. Bij extreme neerslag wil men het overvloedige water meestal zo snel mogelijk afvoeren daar het dan vaak overlast veroorzaakt hierdoor wordt het water niet zo lang vastgehouden zodat het niet de kans krijgt voldoende diep in de bodem te dringen. Tevens neemt bij een stortbui de grond het regenwater minder makkelijk op waardoor het sneller afvloeit.

Wat is er aan te doen.



Droogte en de opwarming van de aarde kun je verminderen door deze te koelen middels water want daar hebben wij gelukkig een overvloed van op de aarde. Een deel van de bevolking zoekt bij warm – heet weer verkoeling aan het water. Door water is begroeiing mogelijk, bomen en planten o.a. in steden, wat ook voor verkoeling zorgt. Bij wateroppervlakken en begroeiing wordt de temperatuur minder hoog.

Feitelijk komt het erop neer dat wij nergens op de gehele aarde met droogte en daaraan gekoppeld misoogsten en hongersnood te maken hoeven hebben. In plaats van water naar de zee af te voeren gaan we het vanuit de zee aanvoeren daar is immers water in overvloed, dit water dient dan nog wel toepasbaar gemaakt te worden. Dit kan door ontziltingsinstallaties te bouwen langs de gehele kustlijn op aarde waarbij het water uit de zeeën en oceanen bruikbaar wordt gemaakt voor het koelen van de aarde ( grondwater en oppervlaktewater op niveau brengen en houden ) en om in de behoefte aan water voor mens, dier, natuur – begroeiing, landbouw en industrie blijvend en aldoor te voorzien. De techniek om ontziltingsinstallaties te bouwen is aanwezig er is onlangs zelfs in België een ontziltingsinstallatie in gebruik genomen.



Middels kanalen, sloten, gemalen, pompen, buisleidingen, schepen, onlangs al een schip met water naar Spanje gegaan, en tankauto’s zoals nu ook al in Frankrijk gebeurd kunnen we het water dan transporteren naar het achterland en zo het grondwater en oppervlaktewater ( stuwmeren ) overal op aarde weer op peil brengen. Wij doen dit nu al in Nederland bij extreme droogte brengen wij water vanuit het IJsselmeer via kanalen, sloten, gemalen, pompen, buisleidingen naar de hoger gelegen gebieden in Nederland. Hiermee onttrek je water aan zeeën en oceanen waardoor de zeespiegelstijging minder snel plaatsvindt en wellicht tot staan komt.



Bovenstaande is gewoon door de mensheid te realiseren daar het reeds aanwezige bestaande kennis en techniek is. Met wat goede wil kan men hier ook snel mee beginnen.

In Nederland zouden wij hiermee het voortouw kunnen nemen om zo in de hoger gelegen gebieden in het oosten van Nederland het grondwaterniveau op peil te houden, de infrastructuur is hier voor een groot deel wel aanwezig. Zo kunnen we de droogte in Europa en elders op de wereld bestrijden en de opwarming tegengaan. Wanneer het grondwater en oppervlaktewater op niveau is wordt de natuur weer groener Het is een feit daar waar het groener is wordt de temperatuur vaak minder hoog denk hierbij maar aan een park in de stad versus een plein met omringende bebouwing in de stad.



Het bouwen van ontziltingsinstallaties met kanalen, sloten, gemalen, stuwmeren en buisleidingen zorgt voor:



– Werkgelegenheid op de gehele wereld. Het is ook werk waar Nederland goed in is.

– Minder of geen misoogsten met daaraan gekoppeld hongersnood en economische vluchtelingen.

– Voldoende water in rivieren zodat deze bevaarbaar blijven voor de binnenvaart.

– Wellicht stijgt het water in de zeeën en oceanen niet zo snel meer of de stijging komt tot stilstand

waardoor men minder dijkverhogingen hoeft te realiseren en er zodoende geen land verloren gaat

voor de mens denk hierbij ook aan eilanden in de oceanen.

Als men thans de gebieden met droogte op de wereld van geschikt water uit de zee – oceaan zou voorzien om de

droogte tegen te gaan dan heeft dat zondermeer invloed op de zeespiegelstijging.

– Opwarming van de aarde vermindert of komt ook tot staan.

– Verlies van dier- en plantensoorten vermindert.

– Energievoorziening waterkrachtcentrales en kerncentrales blijft op peil komt niet in gevaar.

– Minder schade door extreem weer door klimaatverandering.

– Wellicht kan men door het transport en opslag van water ( stuwmeer ) energie opwekken.

– Doordat het groener wordt en hiermee ook minder droog daar er weer grondwater en

oppervlaktewater is zou de kans op grote bosbranden kleiner worden denk maar aan Spanje,

Portugal, Frankrijk, Griekenland, Australië en Amerika en recent in ons eigen land op de Sallandse

Heuvelrug.

– Verzilting ( het zouter worden van de bodem ) van landbouwgrond wordt tegengegaan.

– Kans op paalrot bij houten funderingspalen waardoor woningen kunnen verzakken neemt af.

– Op termijn het voorkomen van oorlogen door watergebrek.

– Hoeft minder ontbossing plaats te vinden voor de landbouw daar andere grond beschikbaar komt

door bevloeiing middels water.

– Minder afhankelijk van Rusland en Oekraïne welke behoren tot de belangrijkste tarwe-exporteurs

door aanvoer van water kan er op meer plaatsen landbouw plaatsvinden.

– Misschien is het ook toe te passen om bodemdaling en of aardbevingen tegen te gaan op plaatsen

waar gas en olie wordt gewonnen. Door water in de bodem te brengen worden ontstane ruimtes –

holtes opgevuld. Dit eerst wel heel goed onderzoeken op de eventuele gevolgen hiervan.

– Het zou zelfs kunnen dat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen ontoereikend is

om de opwarming – uitdroging van de aarde op korte termijn tegen te gaan. Het bouwen van

ontziltingsinstallaties kan dan een goede aanvulling zijn om de opwarming – uitdroging tegen

te gaan zodat de opwarming van de aarde maximaal 1,5 tot 2 graden bedraagt of minder wat

nog beter is.

Regeren is vooruitzien.



Gaan wij verder op dezelfde weg hopen op voldoende neerslag en vervolgens hopen dat er dan voldoende water vastgehouden kan worden gezien de droogte van dit jaar en voorgaande jaren heb ik daar niet veel vertrouwen meer in of beter aanpakken door ontziltingsinstallatie te bouwen zodat wij in de toekomst op de gehele wereld altijd de beschikking hebben over voldoende water.



Het duurt altijd even voordat het kwartje valt. Lees bovenstaande dan ook aandachtig door.

Zo nu en dan moet men zijn boerenverstand – logica ook eens gebruiken, weeg bovenstaande maatregelen met kosten en baten maar eens goed tegen elkaar af en laat dit dan eens goed bezinken.

Het kost geld om bovenstaande te realiseren maar verwacht dat het in verhouding aanzienlijk meer oplevert. Kijk maar eens naar de schade – overlast die de droogte nu al veroorzaakt.



Met vriendelijke groet, Th. Venemann.