Politie zoekt getuigen van schietincident Delfzijl

DELFZIJL – Rond 22.30 uur heeft zaterdagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Kleine Belt in Delfzijl. Hierbij is er geschoten op een voertuig. Er vielen gelukkig geen gewonden. De verdachte is na het incident op een fiets vertrokken.

De politie is meteen een onderzoek gestart en heeft vannacht uitvoerig sporenonderzoek gedaan. Dit gaat vandaag verder. Daarnaast wordt er vandaag nader buurtonderzoek gedaan.

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets meer weten over het incident. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Heeft u mogelijk camerabeelden waarop iets te zien is rond het gebied van de Kleine Belt in Delfzijl, dan horen ze dat uiteraard ook graag.