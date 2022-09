Vogelgriep bij vermeerderingsbedrijf in Duitse gemeente Haren

HEBELERMEER – In Hebelermeer in de gemeente Haren in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.

Op een vermeerderingsbedrijf met 41.000 dieren in de Duitse gemeente Haren net over de grens tussen Ter Apel en Zwartemeer is vogelgriep uitgebroken. In het toezichtsgebied bevinden zich ongeveer 5 miljoen stuks pluimvee. De 10 km zone rond dit bedrijf bevindt zich deels in Nederland. Daarom heeft het ministerie van LNV een beperkingsgebied ingesteld. In dit gebied geldt het vervoerverbod. Dit heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Bron: Pluimveeweb