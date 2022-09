​VfL Rütenbrock stelt torwand beschikbaar

RÜTENBROCK, MUSSELKANAAL – Noaberhulp puur! Beter laat zich de medewerking van de VfL Rütenbrock om de Uwe Seeler Memorial op 1 oktober tot een succes te maken niet beschrijven. Op het verzoek van Willi Fenslage (NFV Kreis Emsland) om hun Torwand uit te lenen aan de vv Musselkanaal werd meteen positief gereageerd.

Vanmiddag werd dit in Duitsland populaire attribuut dankzij Ronnie Schmitz Transport op het sportpark van de VfL Rütenbrock gedemonteerd en vervolgens door een aantal gespierde krachten op de kraanwagen geplaatst voor vervoer naar Musselkanaal. Uitgerekend Musselkanaal! Want van daaruit werden reeds in 1955 kontakten aangeknoopt met de SV Marka Ellerbrock, kort daarna gevolgd door de legendarische jaarlijkse wedstrijd tussen de VfL Rütenbrock en een gelegenheidsteam louter bestaande uit spelers uit het kerkdorp Zandberg en lid van de groen-witten.



De Torwand krijgt op 1 oktober tijdens de Uwe Seeler Memorial een prominente rol op het sportpark in Musselkanaal. Als primeur wordt daar “geschoten” om het eerste kampioenschap “Torwandschiessen” van de Eems Dollard Regio (EDR). Hieraan kan individueel als wel in teamverband (5 personen) worden deel genomen. vv SJS Stadskanaal bijt om 13.00 uur het spits af uit waardering voor de succesvolle organisatie van de onlangs gehouden Freddie Pranger Memorial. Vervolgens verschijnen om het halve uur andere teams in de arena. Tussendoor bestaat de mogelijkheid om individueel een zestal schoten te wagen. Voor beide categorieën ligt een “Zilveren Schoen” gereed met daarop gegraveerd KAMPIOEN TORWANDSCHIESSEN 1-10-2022. Aanmelden tevoren is verplicht en vanaf nu mogelijk bij Bert ten Hoff (Tel.: 06 39197071 – Email: btenhoff@gmail.com)



Vanaf 18.05 uur staat de indrukwekkende carrière van Uwe Seeler centraal in het clubhuis van de vv Musselkanaal. Deze “reünie” is met name bedoeld voor (oud-)spelers en gasten van de vv Musselkanaal. Overige belangstellenden kunnen zich bij Bert ten Hoff op een wachtlijst laten plaatsen. Mocht er nog zitruimte zijn dan worden deze plaatsen alsnog, naar volgorde van ontvangst belangstelling, toegewezen. Na de presentatie van de door Wolfgang Biereichel (NDR) geproduceerde TV-documentaire “Uwe Seeler 75 jaar” geeft Dick Heuvelman, Sportgeweten van het Noorden, tekst en uitleg over een door hem ontworpen quiz over de Bundesliga. Het eerbetoon aan Uwe Seeler wordt vervolgens afgerond met uns Uwe’s lievelingskost: “Bockwurst mit Kartoffelsalat”. Een vakjury, bestaande uit 3 dames met ruime horeca-/cateringervaring, heeft de meest smakelijke samenstelling inmiddels bepaald.

Ingezonden door Wim Mensen

Foto’s: André Dümmer en Wim Mensen