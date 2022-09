Vrijwilligers gezocht voor onderhoud begraafplaats Uniken

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is op zoek naar vrijwilligers die bij willen dragen aan het herstel en onderhoud van de unieke en historische begraafplaats Uniken in Stadskanaal.

Om de vrijwilligers zo goed mogelijk van start te laten gaan, organiseert de gemeente samen met Landschapsbeheer Groningen een gratis cursus landschapsbeheer.

Opgave cursus

Opgeven voor de cursus en het meehelpen kan via e-mail. De exacte datum voor de cursus is op het moment nog niet bekend. De verwachting is dat de cursus 1 dag in beslag zal nemen. Zodra er meer informatie bekend is delen we dat met de geïnteresseerden die zich hebben aangemeld. Ook voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail. De eerste aanmeldingen zijn al binnen via de facebookgroep Stadskanaal Noord in Beeld. Ook als u buiten Stadskanaal Noord woont mag u deelnemen.

Ervaring hebben is niet nodig, Landschapsbeheer Groningen is juist op zoek naar enthousiaste bewoners, omwonenden en betrokkenen om met hen samen tot een geslaagd project te komen.

Historie van de begraafplaats Uniken

Het familiegraf van de familie Uniken uit de 19e eeuw is het meest recente familiegraf in de provincie, waar onder andere vervener (iemand die met de beugel veen beugelt) Jan Uniken zijn rustplaats heeft gevonden. De laatste persoon die hier is begraven is, is in de jaren 60 begraven naast zijn familieleden. De natuur is op deze locatie nog zoals het ooit was. Rondom zie je dat door akkerbouw de bodem is afgevlakt. Op het terrein van de begraafplaats zelf is het nog wat heuvelachtig en zie je dat de grondlaag een stuk hoger ligt dan omliggende grond, het steekt er dus letterlijk boven uit. Begraafplaats Uniken is te vinden bij de Unikenstraat 47 in Stadskanaal. Vanaf de straat voorbij het kanaal kunt u zo de lange laan op om een kijkje te nemen. Bijzonder feit is dat de begraafplaats Uniken hartvormig is aangelegd. De oude arbeiderswoning staat nog vervallen voor het kerkhof. Hier woonde de eerdere beheerder van het terrein. De woning is inmiddels een rijksmonument geworden en in het beheer van een stichting.

Bron: Gemeente Stadskanaal