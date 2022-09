Dollard College PrO Winschoten start het schooljaar met ‘gouden weken’ 

WINSCHOTEN – Een goed begin is het halve werk, is het gezegde. De eerste weken van het schooljaar staan op PrO Winschoten in het teken van kennismaken. Deze weken worden in het onderwijs ‘de gouden weken’ genoemd. Er zijn veel activiteiten georganiseerd. Vanzelfsprekend waren de meeste activiteiten bedoeld voor de eerstejaars, zoals een levend-ganzenbord-spel om het gebouw goed te leren kennen, maar ook met de andere leerjaren werd het schooljaar positief én sportief gestart.



De leerlingen van de vestiging Praktijkonderwijs én vmbo-PrO leerden elkaar, zichzelf en de docenten, beter kennen door deelname aan een spellencircuit, een kano-activiteit in het Oldambtmeer en een bootcamp. Deze activiteiten vonden steeds op de vrijdag plaats.

Voor de kano-activiteit werden de schooleigen kano’s gebruikt. Voor de veiligheid was ook de eigen sloep ‘Kootje’ te water gelaten, zodat het personeel snel ter plekke kon zijn, mocht er iets voorvallen. Dit was niet nodig: het waren heerlijke dagen op, en bij, het Oldambtmeer. Bij de bootcampactiviteit moest flink samengewerkt worden tijdens een drietal oefeningen. De groepen mochten tegen elkaar strijden op de onderdelen: trekkerband-flippen, dumbbell-cross en het balk-parcours. Er werd fanatiek gestreden op het terrein rondom het sportcentrum.



Voor de eerstejaars liep het de laatste vrijdag een beetje anders. Wegens de veranderde weersomstandigheden ging het kanoën voor hen niet door. Alternatief: de leerlingen gingen lasergamen in de gymzaal, ook hartstikke leuk! “Als het weer lekker weer is, gaan we vast nog wel eens kanoën.” aldus een van de leerlingen.



Ondanks dat de gouden weken nu voorbij zijn, blijven we veel aandacht besteden aan leren samenwerken en het werken aan jezelf. Zo worden de komende weken HERO-trainingen gegeven en worden de vakken ‘sociale vaardigheid’ en ‘TOPs’ aangeboden. Tijdens deze lessen worden situaties besproken die leerlingen, bijvoorbeeld tijdens hun stage, tegen kunnen komen.

Vestigingsdirecteur Arne-Jan Bugel kijkt met tevredenheid terug op deze gouden weken: “Het is belangrijk om het jaar goed te starten én af te sluiten. De start was in ieder geval erg succesvol!”

Ingezonden door Jos Begeman, namens PrO Winschoten