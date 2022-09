Westerwolde trapt competitie af met thuiswedstrijd tegen LEO (Loon)

VLAGTWEDDE – Zondagmiddag 25 september gaat voor veel standaardteams de voetbalcompetitie 2022 / 2023 van start. Zo ook voor Westerwolde, dat in haar eerste wedstrijd de v.v. LEO (Loon) ontvangt. Na een voorbereiding met qua uitslagen wisselend succes dus de eerste graadmeter voor de ploeg van trainer Richard Streuding in een bijna volledig nieuwe competitie in de derde klasse C. Gingen de reizen het vorig seizoen veelal in zuidelijke richting, dit jaar moet de strijd hoofdzakelijk opgenomen worden tegen teams afkomstig uit plaatsen ten noorden en noordwesten van Vlagtwedde. Op Gieten na allemaal nieuwe tegenstanders die dus redelijk onbekend zijn wat de speelwijze en tegenstand betreft.



Niet helemaal onbekend is de eerste tegenstander uit het tegen Assen aan grenzende Loon. Iets minder dan een jaar geleden troffen Westerwolde en LEO elkaar in de eerste knock-out ronde van het bekertoernooi, eveneens op De Barlage. Deze wedstrijd moest destijds om de ieder bekende reden zonder publiek worden gespeeld. Na een 4 – 1 ruststand in het voordeel van Westerwolde eindigde de wedstrijd, ook al omdat Westerwolde de wedstrijd met tien man beëindigde, in een gelijkspel: 4 – 4.

De beslissende strafschoppenserie kende een ongemeen spannend verloop. Maar omdat doelman Rudie Bergman een strafschop van de tegenstander keerde en daarna zelf de laatste strafschop binnenschoot, bereikte Westerwolde de volgende bekerronde. Deze wedstrijd werd echter nooit gespeeld.



Gelet op dit bekerduel van het vorig seizoen wordt het ook komende zondagmiddag vast en zeker een boeiend treffen, waarbij ongetwijfeld duidelijk zal worden hoe de krachtsverhouding tussen beide ploegen er momenteel voorstaat. Des te meer een reden om zondagmiddag richting De Barlage af te reizen, met hopelijk de bedoeling om beide teams aan te moedigen. De wedstrijd begint, zoals gewoonlijk de laatste jaren, om 14.00 uur.



Scheidsrechter van dienst is (evenals in het hierboven gememoreerde bekerduel het geval was) dhr. Jan Reints uit Onstwedde. Pupil van de week is Thomas Boerma en de wedstrijd wordt gesponsord door Loonbedrijf Bruggers uit Veele. Evenals voorgaande seizoenen bestaat er de mogelijkheid een programmablaadje met bijbehorende verloting te kopen.

Ingezonden