Leeuwin Tia in WILDLANDS overleden

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 26 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE WEEK | OOK MATIGE TEMPERATUREN

Het wordt een onbestendig weekje want lagedrukgebieden en buien komen vanuit het noordwesten naar ons toe. Vanochtend is het in ieder geval bewolkt met perioden met regen. Vanmiddag is het een tijdje doger, maar vooral later vanmiddag en vanavond neemt de kans op buien weer toe. Veel zon zal er dus niet zijn en het is ook vrij koud, met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en een maximum rond 12 graden.

Vannacht en morgen blijft het overwegend bewolkt met af en toe een flinke regenbui. Er is morgen ook kans dat het een keer tot onweer komt, maar het waait niet al te hard. Ook morgen is het maximaal 12 of 13 graden, maar in een bui is het maar 9 of 10 graden.

Na morgen is er een lagedrukgebied boven Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Daarmee zijn buien nooit ver weg maar er is soms ook wat zon, en stormen doet het deze week niet. De maximumtemperaturen zijn later in de week 14 á 15 graden: vrijdag zou het overwegend droog moeten zijn.