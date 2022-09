Beweegmaand Oktober in Onstwedde

ONSTWEDDE – In samenwerking met Zorghuis Samen, VVN en Welstad houden we twee beweegmomenten in de maand oktober.

Rollator Wandeltocht

Op woensdag 5 oktober gaan we vanaf Zorghuis Samen een Rollator Wandeltocht houden. We starten om 14.00 uur en gaan met maximaal 30 deelnemers wandelen naar het bos waar we een koffiestop houden. Er is een gevarieerd programma bij deze middag met ook nog extra beweegmomenten en nog een verrassing…!

Scootmobielcursus

Op dinsdag 18 oktober gaan we samen met VVN en Mobi-Care een Scootmobiel Cursus houden Deze middag begint om 13.00 en duurt tot 16.00 uur. We gaan uit van maximaal 15 deelnemers.

Het plan is om 3 groepen (van 5 deelnemers) te maken:

Theorie over veilig gebruik in verkeer door VVN in theorielokaal Vaardigheidsparcours op P- terrein en Controle Mobi-Care Proefronde maken in praktijk in Onstwedde

Aan het einde krijgen alle deelnemers een vaardigheidscertificaat!

Opgaves bij Zorghuis Samen:

info@zorghuis-samen.nl of 0599-241539 (ma-vr.) 13.00-14.00 uur

Ingezonden door Arnesto Ovaa

Buurtwerker Sport Onstwedde, Alteveer & Vledderveen