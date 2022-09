Drenthe Plat: Lekker lachen om Drentse humor

VALTHERMOND – Zaterdag 22 oktober is het nieuwe theaterspektakel van Drenthe Plat te zien in concertzaal D’ Rentmeester in Valthermond.



Decennialang genoot het Drentse publiek van de jaarlijkse tournees van het humorgezelschap Drenthe Plat. Met hun “ Drentse humor op z`n best” stond de groep garant voor een heerlijke onbezorgde avond uit waar het publiek graag kwam genieten. Maar ook hier gooide de komst van de corona crisis danig roet in het eten. Gelukkig lijkt het leed nu geleden en vol overgave heeft Drenthe Plat zich gestort op het schrijven en ontwikkelen van een heerlijke nieuwe show, waarmee vanaf begin oktober weer langs schouwburgen en theaters wordt getoerd. De nieuwe voorstelling is het 45ste programma, dat Drenthe Plat voor het voetlicht brengt.



Het gezelschap heeft niets verloren van de energie, de power en de magie die een bezoek aan een avondje Drenthe Plat zo de moeite waard maakt. Want ook in het nieuwe seizoen is de echte, onvervalste Drentse humor het hoofdingrediënt, waarmee de cabaretiers in de weer gaan. Prachtige anekdotes, doldwaze situaties en dolkomische typetjes wisselen elkaar af in een heerlijke mix van humor en gein, waar de lachspieren zwaar op de proef worden gesteld. En natuurlijk sluit Drenthe Plat ook dit seizoen af met het succesduo Aaltje en Trijntje, twee al op leeftijd zijnde hartsvriendinnen, die uit de school klappen over hun belevenissen in het Drenthe van vroeger en nu. Heerlijke, herkenbare situaties maken de optredens van de dames tot een absoluut hoogtepunt in het Drentse dialectrepertoire.

Natuurlijk houden de Drenthe Plat spelers het niet alleen bij de humor. Ook de aanstekelijke Drentse liedjes zijn bij deze kanjers in goede handen. Daarbij begeleiden de leden zichzelf op een keur van instrumenten.



Zaterdag 22 oktober is het nieuwe theaterspektakel van Drenthe Plat te zien in concertzaal D’ Rentmeester, Zuiderdiep 279, Valthermond.

Voor meer informatie: www.drentheplat.com.

Ingezonden