Motie opstarten mediation traject COA aangenomen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 29 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT ZATERDAG KALM WEER | IN HET WEEKEND ONBESTENDIG

Het is een rustige donderdag met vanochtend weinig wind en eerst enkele dichte mistbanken maar gaandeweg lost dat op. Vanmiddag en vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden, en er is kans op een enkele bui. Meer kans op buien is er bij het Wad, de maximumtemperatuur voor ons is zo’n 14 graden. De wind draait vanmiddag naar het noordwesten en wordt zwak tot matig.

Vannacht is er opnieuw weinig wind en het is vrij helder: dat betekent kans op dichte mist, minimumtemperatuur rond 5 graden. Morgenochtend kan het dus mistig zijn maar er komt wat wind dus eventuele dichte mist zal snel oplossen. Er zijn morgen zonnige perioden en het blijft droog, pas in de loop van zaterdagnacht neemt de kans op regen toe.

Want dan komt er een regenfront wat zaterdagochtend voor een nat begin van het weekend gaat zorgen. Maximum morgen rond 16 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, en zaterdagnacht neemt die wind nog wat toe.

Na dat front is het zaterdag-overdag nog onbestendig met soms wat zon maar ook enkele flinke buien, met kans op windstoten. Zondag is het rustiger met af en toe zon en een enkele bui, maandag is het droog met meer zonnige perioden. Dus de komende dagen is vooral de zaterdag wisselvallig. Maximum in het weekend rond 15 graden, en minimumtemperaturen 9 graden.