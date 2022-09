Auto belandt in de sloot in Mussel

MUSSEL – Vanmorgen is tussen Mussel en Kopstukken een auto in de sloot beland.

Rond half zes vanmorgen is tussen Kopstukken en Mussel een auto in de sloot beland. De oorzaak was vermoedelijk modder op de weg.

De bestuurder wist op eigen kracht uit de auto te komen. Hij werd in een ambulance gecontroleerd, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. De auto is door een berger uit de sloot getakeld.